Piatok 29. máj 2026
Ursula von der Leyenová prijala Pétera Magyara

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a maďarský premiér Péter Magyar si podávajú ruky pred stretnutím v sídle Euróspkej únie v Bruseli 29. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť/Brusel 29. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok popoludní prijala v Bruseli predsedu maďarskej vlády Pétera Magyara. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar pred stretnutím na Facebooku uviedol, že s predsedníčkou EK bude rokovať o politickej dohode o zmrazených fondoch EÚ určených Maďarsku.

„Začali sme najdôležitejšie rokovania posledných rokov. V stávke je osud 6000 miliárd forintov z financovania EÚ. Na začiatku rokovaní predložím predsedníčke EK oficiálnu žiadosť Maďarska o vstup do Európskej prokuratúry (EPPO),“ napísal maďarský premiér.

Cieľom intenzívnych rozhovorov, ktoré sa začali ešte pred vznikom novej maďarskej vlády strany Tisza, je zosúladiť vzájomné očakávania a technické možnosti čerpania finančných zdrojov, pripomenul server portfolio.hu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
