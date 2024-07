Ursula Von der Leyenová: Ústupky Putina nezastavia

Brusel 5. júla (TASR) - Ruského prezidenta Vladimira Putina ústupky nezastavia. Uviedla to v piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v reakcii na návštevu maďarského premiéra Viktora Orbána v Kremli. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Iba jednota a odhodlanie vydláždia cestu ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru na Ukrajine," napísala šéfka EK v príspevku na sociálnej sieti X.



Maďarsko prevzalo 1. júla od Belgicka rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v piatok uviedol, že návšteva Orbána v Moskve má bilaterálny charakter a maďarský premiér na ňu nedostal žiadny mandát Európskej únie.



Severoatlantická aliancia bola zo strany Budapešti vopred informovaná o Orbánovej ceste do Moskvy na stretnutie s ruským prezidentom, povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. "Viktor Orbán na týchto stretnutiach nezastupuje NATO. Zastupuje svoju vlastnú krajinu," uviedol.



Stoltenberg dodal, že Moskva zatiaľ výrazne nezmenila svoj postoj k vojne na Ukrajine a "nič nenasvedčuje tomu, že by bol Putin pripravený rokovať o mieri". Podľa jeho slov je na Ukrajine, aby rozhodla, aké podmienky sú prijateľné pre mierové rozhovory.



Orbán začiatkom tohto týždňa navštívil Kyjev, kde vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zvážil prímerie s cieľom urýchliť ukončenie vojny s Ruskom. Maďarský premiér po príchode do Moskvy na sociálnej sieti napísal, že "mierová misia" pokračuje.



Kyjev v piatok Orbánovu návštevu v Rusku kritizoval. "Rozhodnutie o tejto ceste prijala maďarská strana bez akejkoľvek dohody alebo koordinácie s Ukrajinou," informovalo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Dodalo, že Kyjev sa naďalej riadi zásadou "žiadne dohody o Ukrajine bez Ukrajiny" a vyzvalo všetky krajiny, aby ju dodržiavali.