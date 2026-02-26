< sekcia Zahraničie
Uruguaj a Argentína ako prvé krajiny ratifikovali dohodu EÚ-Mercosur
Autor TASR
Buenos Aires/Montevideo 26. februára (TASR) - Uruguaj a Argentína vo štvrtok ako prvé krajiny ratifikovali obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a štyrmi juhoamerickými štátmi zoskupenými v združení Mercosur. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Argentínsky Senát definitívne schválil dohodu, ktorá vytvára jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete, pomerom hlasov 69:3. Už predtým ju ratifikoval aj susedný Uruguaj. Čoskoro by ju mali odobriť tiež Brazília a Paraguaj.
Dohoda ešte potrebuje súhlas poslancov Európskeho parlamentu, ktorí ju krátko po podpise predstaviteľmi oboch blokov v januári postúpili na preskúmanie Súdnemu dvoru EÚ. Únia sa môže rozhodnúť dohodu predbežne uplatňovať, kým čaká na rozhodnutie súdu, zatiaľ o tom však nerozhodla.
Krajiny Mercosuru sa rozhodli rýchlo zakotviť dohodu do svojej legislatívy, pravdepodobne s cieľom vyvinúť tlak na Brusel.
Pakt dohodnutý po 25 rokoch príprav a rokovaní odstráni clá na viac ako 90 percent obchodnej výmeny medzi oboma blokmi, ktoré spolu tvoria približne 30 percent globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) a majú viac než 700 miliónov spotrebiteľov. Dohoda umožní EÚ zvýšiť vývoz áut, strojov, vína a destilátov, zatiaľ čo juhoamerickí producenti mäsa, cukru, ryže, medu a sóje získajú jednoduchší prístup na jeden z najväčších svetových trhov.
Dohodu odmietajú viaceré členské štáty EÚ, najmä Francúzsko, ktoré sa obáva prílevu lacnejších juhoamerických poľnohospodárskych produktov. V súvislosti s tým sa konali aj protesty poľnohospodárov. EÚ reagovala prijatím série ochranných opatrení pre svojich producentov.
