Uruguajská dolná komora parlamentu schválila návrh zákona o eutanázii

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Návrh o asistovanej samovražde podporilo 64 poslancov v 99-člennej Snemovni reprezentantov.

Montevideo 13. augusta (TASR) - Dolná komora uruguajského parlamentu v stredu schválila návrh zákona legalizujúceho eutanáziu, čím v prevažne katolíckej Latinskej Amerike nasledoval kroky Kuby, Kolumbie či Ekvádoru. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.

Návrh o asistovanej samovražde podporilo 64 poslancov v 99-člennej Snemovni reprezentantov. Legislatívu musí odobriť ešte Senát, ktorý tak podľa agentúry Reuters s najväčšou pravdepodobnosťou urobí ešte pred koncom roka.

Nový zákon v prípade schválenia Senátom umožní mentálne zdravým dospelým ľuďom trpiacim nevyliečiteľnou chorobou vyžiadať si možnosť ukončiť svoj život. Podobný návrh v roku 2022 v parlamente nezískal dostatočnú podporu.

Návrh schválený dolnou komorou v stredu je doplnený o potrebu prehodnotenia žiadosti nezávislou lekárskou komisiou v prípade, ak dvaja lekári vyjadria o asistovanej samovražde u pacienta pochybnosti.

„Nezabúdajme, že žiadosť je striktne osobná – rešpektuje slobodnú a individuálnu vôľu pacienta bez akéhokoľvek zasahovania, pretože sa týka jeho života, jeho utrpenia a jeho rozhodnutia nepokračovať v živote,“ otvoril debatu o návrhu poslanec Luis Gallo.

Verejná podpora eutanázie je v Uruguaji pomerne vysoká od nástupu prezidenta Yamandúa Orsiho. Krajina je v Latinskej Amerike taktiež priekopníkom v legalizácii manželstiev homosexuálov, interrupcií a užívania konope.
