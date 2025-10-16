< sekcia Zahraničie
Uruguaj legalizoval eutanáziu ako prvý štát v Latinskej Amerike
Počas debaty senátori z vládnucej koalície Široký front (FA) obhajovali právo na smrť a porovnávali uzákonenie eutanázie s legalizáciou rozvodu či manželstiev osôb rovnakého pohlavia.
Autor TASR
Montevideo 16. októbra (TASR) - Uruguajský senát v stredu schválil návrh zákona, ktorý legalizuje eutanáziu. Krajina sa tak podľa agentúry AP stala prvou v Latinskej Amerike, kde zákon dovoľuje vážne chorým pacientom získať legálnu pomoc pri ukončení svojho života. Kolumbia a Ekvádor túto prax dekriminalizovali prostredníctvom rozhodnutí Najvyššieho súdu, píše TASR.
Dolná komora uruguajského parlamentu schválila návrh ešte v polovici augusta, v senáte zaň hlasovalo 20 z 31 členov.
Počas debaty senátori z vládnucej koalície Široký front (FA) obhajovali právo na smrť a porovnávali uzákonenie eutanázie s legalizáciou rozvodu či manželstiev osôb rovnakého pohlavia.
„Všetci veríme a cítime, že život je právo, či už v zdraví alebo v chorobe, ale nikdy by nemal byť povinnosťou, pretože ostatní nerozumejú takému neznesiteľnému utrpeniu,“ vyhlásil senátor Daniel Borbonet s odvolaním sa na svedectvá uruguajských pacientov s nevyliečiteľnými zdravotnými problémami.
Prijatie zákona posilňuje reputáciu Uruguaja ako jednej z najliberálnejších krajín v regióne. AP pripomína, že ako v prvej krajine na svete sa tu legalizovala marihuanu na rekreačné účely a pred viac ako desiatimi rokmi prijala zákon umožňujúci manželstvá osôb rovnakého pohlavia a interrupcie.
„Ide o historickú udalosť, ktorá stavia Uruguaj do čela riešenia hlboko ľudských a citlivých otázok,“ povedala viceprezidentka Carolina Cosseová.
Zákon povoľuje iba eutanáziu vykonávanú zdravotníckym personálom, nie asistovanú samovraždu, pri ktorej si pacient sám podá smrtiacu dávku predpísaných liekov. Týka sa to každej dospelej duševne spôsobilej osoby, ktorá trpí nevyliečiteľnou chorobou a ktorá jej spôsobuje „neznesiteľné utrpenie“.
Úplne nezakazuje eutanáziu pre osoby s duševnými poruchami, ako je depresia, ale vyžaduje, aby pacienti získali stanovisko dvoch lekárov, ktorí potvrdia, že sú psychicky spôsobilí na takéto rozhodnutie, vysvetľuje AP. Agentúra dodáva, že najväčší odpor voči legalizácii eutanázie v krajine vyjadrila katolícka cirkev.
Dolná komora uruguajského parlamentu schválila návrh ešte v polovici augusta, v senáte zaň hlasovalo 20 z 31 členov.
Počas debaty senátori z vládnucej koalície Široký front (FA) obhajovali právo na smrť a porovnávali uzákonenie eutanázie s legalizáciou rozvodu či manželstiev osôb rovnakého pohlavia.
„Všetci veríme a cítime, že život je právo, či už v zdraví alebo v chorobe, ale nikdy by nemal byť povinnosťou, pretože ostatní nerozumejú takému neznesiteľnému utrpeniu,“ vyhlásil senátor Daniel Borbonet s odvolaním sa na svedectvá uruguajských pacientov s nevyliečiteľnými zdravotnými problémami.
Prijatie zákona posilňuje reputáciu Uruguaja ako jednej z najliberálnejších krajín v regióne. AP pripomína, že ako v prvej krajine na svete sa tu legalizovala marihuanu na rekreačné účely a pred viac ako desiatimi rokmi prijala zákon umožňujúci manželstvá osôb rovnakého pohlavia a interrupcie.
„Ide o historickú udalosť, ktorá stavia Uruguaj do čela riešenia hlboko ľudských a citlivých otázok,“ povedala viceprezidentka Carolina Cosseová.
Zákon povoľuje iba eutanáziu vykonávanú zdravotníckym personálom, nie asistovanú samovraždu, pri ktorej si pacient sám podá smrtiacu dávku predpísaných liekov. Týka sa to každej dospelej duševne spôsobilej osoby, ktorá trpí nevyliečiteľnou chorobou a ktorá jej spôsobuje „neznesiteľné utrpenie“.
Úplne nezakazuje eutanáziu pre osoby s duševnými poruchami, ako je depresia, ale vyžaduje, aby pacienti získali stanovisko dvoch lekárov, ktorí potvrdia, že sú psychicky spôsobilí na takéto rozhodnutie, vysvetľuje AP. Agentúra dodáva, že najväčší odpor voči legalizácii eutanázie v krajine vyjadrila katolícka cirkev.