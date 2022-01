Uruguaj otvoril hranice aj pre svojich nakazených obyvateľov

Montevideo 15. januára (TASR) - Uruguaj sa rozhodol otvoriť hranice pre svojich občanov a obyvateľov s trvalým pobytom, a to aj v prípade, že sú nakazení novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že ide o pomerne neobvyklý krok, ku ktorému tamojšia vláda navyše pristúpila v čase, keď na celom svete rapídne stúpa počet prípadov nákazy novým koronavírusom.



Nakazení obyvatelia sa do tejto krajiny ale budú môcť vracať len svojim súkromnými vozidlami v tzv. rodinnej bubline a následne dodržiavať pravidlá domácej karantény.



Tamojšia vláda nové opatrenie zdôvodnila "solidaritou" s obyvateľmi Uruguaja, ktorí sa covidom nakazili v zahraničí.



"Všetci uruguajskí cestujúci a cudzinci s trvalým pobytom (v Uruguaji), ktorí dostali v zahraničí covid, sa kedykoľvek môžu vrátiť do našej krajiny," uviedol na Twitteri uruguajský minister zdravotníctva Daniel Salinas.



Uruguaj, ktorý je domovom takmer 3,5 milióna ľudí, zaznamenal vo štvrtok viac ako 10.000 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je pre túto krajinu rekordný prírastok. Plne zaočkovaných je približne 77 percent tamojšej populácie.