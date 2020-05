Posádke výletnej lode pri pobreží Uruguaja povolili vylodenie

Bogota 13. mája (TASR) - Posádke výletnej lode Greg Mortimer, ktorá strávila viac ako mesiac v karanténe pri pobreží Uruguaja, povolili v utorok vylodiť sa. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na uruguajské ministerstvo zahraničných vecí.



Väčšinu členov posádky po vylodení previezli do hotelov v uruguajskom hlavnom meste Montevideo. Najmenej 35 z celkového počtu 80 členov posádky malo pozitívne testy na nový koronavírus.



Viac ako 100 pasažierov z Austrálie a Nového Zélandu z lode evakuovali už v apríli a previezli ich naspäť do vlasti. Posádka však až do utorka zostávala na palube.



Infikovaných námorníkov a personál previezli do hotela v uruguajskom hlavnom meste Montevideo, kde sa podrobia karenténe. Osoby s negatívnymi testami previezli do iného hotela, kde by mali zostať najmenej do nedele.



Jeden z členov posádky označil utorkové vylodenie na uruguajské pobrežie za "koniec nočnej mory".



Loď zostane zakotvená neďaleko prístavu a neskôr sa rozhodne, či bude môcť pokračovať v plavbe. Greg Mortimer patriaca austrálskej spoločnosti Aurora Expeditions mala svoju plavbu pôvodne zakončiť na Kanárskych ostrovoch.