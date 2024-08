Uruguaj považuje Gonzáleza Urrutiu za víťaza volieb vo Venezuele

Montevideo 2. augusta (TASR) - Uruguajská vláda v piatok uznala opozičného kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu za víťaza prezidentských volieb vo Venezuele. Pridala sa tak k USA, Argentíne a Peru, ktoré to urobili už skôr. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Na základe presvedčivých dôkazov je pre Uruguaj zrejmé, že González Urrutia získal vo venezuelských prezidentských voľbách väčšinu hlasov. Dúfame, že vôľa venezuelského ľudu bude rešpektovaná," napísal na sociálnej sieti X uruguajský minister zahraničných vecí Omar Paganini.



Venezuelská volebná komisia v pondelok vyhlásila úradujúceho prezidenta Nicolása Madura za víťaza nedeľňajších volieb. Maduro podľa nej získal 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát González Urrutia skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov, hoci vo viacerých prieskumoch viedol. Opozícia vyhlásila voľby za zmanipulované.



Uruguaj je jednou z množstva krajín, ktorá spochybnila výsledky prezidentských volieb vo Venezuele. Spolu so šiestimi ďalšími latinskoamerickými štátmi v spoločnom vyhlásení žiada o úplné prehodnotenie výsledkov nedeľňajších volieb. Diplomatický personál týchto krajín bol preto požiadaný, aby opustil Venezuelu.