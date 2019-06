Z väznice utiekol taliansky mafiánsky bos, mali ho vydať do vlasti

V čase jeho zatknutia v Uruguaji opísal Morabita vtedajší taliansky minister vnútra Marco Minniti ako utečenca číslo jeden z 'Ndranghety.

Rím/Montevideo 24. júna (TASR) - Jeden z najvyššie postavených členov talianskej mafiánskej organizácie 'Ndrangheta, ktorého zatkli v septembri 2017 v Uruguaji, ušiel z väznice v tamojšom hlavnom meste Montevideo, kde čakal na vydanie do vlasti. Oznámil to v pondelok uruguajský minister vnútra Eduardo Bonomi, informovala tlačová agentúra DPA.



Rocco Morabito (52), kedysi jeden z piatich najhľadanejších bosov talianskej mafie, unikol spolu s ďalšími troma osobami okolo polnoci miestneho času cez strechu väznice. Následne sa vlámali do bytu v susednej budove a ukradli peniaze žene, ktorá v ňom žije.



Taliansky minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini označil túto správu za "znepokojujúcu a závažnú". Vo vyhlásení uviedol, že "požiada vládu v Montevideu o bezodkladné vysvetlenie" a zaistí dolapenie Morabita "bez ohľadu na to, kde sa nachádza, aby skončil vo väzení, ako si zaslúži".



V čase jeho zatknutia v Uruguaji opísal Morabita vtedajší taliansky minister vnútra Marco Minniti ako "utečenca číslo jeden" z 'Ndranghety. Morabito bol na úteku od roku 1994. Medzičasom ho odsúdili v neprítomnosti za členstvo v mafiánskej organizácii, obchodovanie s kokaínom a iné vážne zločiny na 30 rokov za mrežami.



Podľa uruguajských novín El País zatiaľ Morabita nevydali do Talianska, pretože sa odvolal proti príslušnému rozhodnutiu na uruguajskom najvyššom súde.



Organizácia 'Ndrangheta, pôvodom z Kalábrie, je jednou z najmocnejších organizovaných kriminálnych skupín na svete a vo veľkom sa zaoberá pašovaním kokaínu do Európy.