URÝCHĽOVAČ ČASTÍC V PLAMEŇOCH: Obyvateľov z okolia úrady varovali
Požiar v Helmholtzovom centre pre výskum ťažkých iónov (GSI) spôsobil rozsiahle škody na majetku, uviedli hasiči a predstavitelia centra.
Autor TASR
Berlín 5. februára (TASR) - Skrat spôsobil vo štvrtok rozsiahly požiar v renomovanom fyzikálnom laboratóriu v západonemeckom meste Darmstadt. Oheň poškodil urýchľovač častíc v tomto zariadení, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Požiar v Helmholtzovom centre pre výskum ťažkých iónov (GSI) spôsobil rozsiahle škody na majetku, uviedli hasiči a predstavitelia centra. Úrady tiež informovali, že zranenia neutrpeli žiadni ľudia.
Hovorca centra spresnil, že počas príprav na zapnutie zariadenia došlo ku skratu a následne k poškodeniu zdroja vysokého napätia. Ďalšie podrobnosti o rozsahu škôd a vplyvu na urýchľovač neuviedol.
Na mieste zasahovalo približne 160 príslušníkov pohotovostných zložiek z Darmstadtu a okolitých okresov. Miesto evakuovali bezpečnostné zložky a zamestnancom nariadili opustiť areál.
Zásah hasičov by mal pokračovať až do štvrtkového večera. Policajní vyšetrovatelia začnú vyšetrovať príčinu požiaru až keď bude miesto označené za bezpečné.
Obyvateľov okolitých oblastí úrady varovali pred škodlivým dymom a odporučili im, aby mali okná i dvere zatvorené a vypínali vetracie systémy. Špecializované jednotky v oblasti merali kvalitu ovzdušia počas celého dopoludnia. Podľa hasičského zboru neboli zatiaľ vo vzduchu zistené žiadne nebezpečné látky.
Helmholtzovo centrum je známe svojím urýchľovačom ťažkých iónov. Vedci tam robia fyzikálne experimenty na vysokej úrovni, ktorých cieľom je skúmať štruktúru hmoty a pôvod vesmíru.
V centre stavajú aj nový urýchľovací komplex. Vedenie inštitúcie uviedlo, že tento projekt nebol priamo ovplyvnený požiarom, aj keď úplný dosah požiaru zatiaľ nebol stanovený.
Nový urýchľovač má pomôcť pri výskume v oblastiach, ako je prieskum vesmíru a medicína. V roku 2024 boli odhadované náklady na jeho výstavbu vo výške približne 3,3 miliardy eur.
S prvými experimentmi plánujú začať koncom roka 2027, pričom výskum s využitím nového 1,1 kilometra dlhého urýchľovacieho kruhu sa začne koncom roka 2028.
