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ÚS v ČR podľa vlády prekročil právomoci, chcú vylúčiť sudcu z prípadu
Vláda podala návrh, aby bol z ďalšieho konania o tomto prípade vylúčený sudca spravodajca.
Autor TASR
Praha 20. júla (TASR) - Ústavný súd (ÚS) ČR podľa vlády Andreja Babiša prekročil svoje právomoci, keď vydal predbežné opatrenie, ktorým prezidentovi Petrovi Pavlovi umožnil účasť na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády to v pondelok povedal český minister spravodlivosti Jeroným Tejc. Vláda ústavnému súdu podľa jeho slov navrhne, aby kompetenčnú žalobu zamietol. Kabinet zároveň chce, aby bol z rozhodovania vylúčený sudca spravodajca Pavel Šámal, lebo podľa Tejca došlo k „bezprecedentnému prejavu súdneho aktivizmu“, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Tejc podotkol, že podľa zákona o ÚS ČR je možné predbežné opatrenie vydať v dvoch typoch konania – buď v konaní o ústavnej sťažnosti, aké bežne podávajú fyzické osoby alebo podľa článku 66 Ústavy ČR, teda napríklad o zbavení právomocí prezidenta. Kompetenčný spor podľa Tejca rozhodne nepatrí medzi konania, v ktorých je takéto opatrenie možné vydať. Dodal, že neboli splnené ani ďalšie dôvody ako napríklad, že by hrozila vážna škoda či ujma.
Minister zároveň oznámil, že vláda podala návrh, aby bol z ďalšieho konania o tomto prípade vylúčený sudca spravodajca. „Došlo k bezprecedentnému prejavu súdneho aktivizmu. V tejto súvislosti nám nezostalo nič iné, než podať návrh na vylúčenie sudcu spravodajcu Pavla Šámala z ďalšieho konania o merite veci,“ vyhlásil minister.
Čo sa týka samotného obsahu prezidentovho návrhu, podľa stanoviska vlády by ho mal súd zamietnuť. „Nejde len o otázku účasti na jednom summite NATO, ale v skutočnosti ide o zachovanie základných ústavných princípov českého ústavného systému. ČR má len jednu zahraničnú politiku, a tá nemôže byť vedená súbežne vládou a prezidentom,“ zdôvodnil postoj kabinetu Tejc a dodal, že zodpovednosť za obsah zahraničnej politiky nesie vláda a úloha prezidenta je primárne reprezentatívna.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Tejc podotkol, že podľa zákona o ÚS ČR je možné predbežné opatrenie vydať v dvoch typoch konania – buď v konaní o ústavnej sťažnosti, aké bežne podávajú fyzické osoby alebo podľa článku 66 Ústavy ČR, teda napríklad o zbavení právomocí prezidenta. Kompetenčný spor podľa Tejca rozhodne nepatrí medzi konania, v ktorých je takéto opatrenie možné vydať. Dodal, že neboli splnené ani ďalšie dôvody ako napríklad, že by hrozila vážna škoda či ujma.
Minister zároveň oznámil, že vláda podala návrh, aby bol z ďalšieho konania o tomto prípade vylúčený sudca spravodajca. „Došlo k bezprecedentnému prejavu súdneho aktivizmu. V tejto súvislosti nám nezostalo nič iné, než podať návrh na vylúčenie sudcu spravodajcu Pavla Šámala z ďalšieho konania o merite veci,“ vyhlásil minister.
Čo sa týka samotného obsahu prezidentovho návrhu, podľa stanoviska vlády by ho mal súd zamietnuť. „Nejde len o otázku účasti na jednom summite NATO, ale v skutočnosti ide o zachovanie základných ústavných princípov českého ústavného systému. ČR má len jednu zahraničnú politiku, a tá nemôže byť vedená súbežne vládou a prezidentom,“ zdôvodnil postoj kabinetu Tejc a dodal, že zodpovednosť za obsah zahraničnej politiky nesie vláda a úloha prezidenta je primárne reprezentatívna.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)