ÚS v JAR zrušil hlasovanie parlamentu o možnom impeachmente Ramaphosu
Autor TASR
Pretória 8. mája (TASR) - Ústavný súd Juhoafrickej republiky v piatok zrušil hlasovanie parlamentu z roku 2022, ktorým poslanci odmietli začať proces impeachmentu prezidenta Cyrila Ramaphosu v súvislosti s kauzou krádeže hotovosti na jeho farme. Informovala o tom agentúra AFP.
Ramaphosa v decembri 2022 ustál hlasovanie v Národnom zhromaždení, ktoré mohlo viesť k jeho odvolaniu z funkcie. Poslanci vtedy odmietli správu vyšetrovacej komisie, podľa ktorej sa prezident zrejme dopustil pochybenia v súvislosti s vyšetrovaním krádeže veľkej sumy cudzej meny. Došlo k nej v roku 2020 na prezidentovej farme.
Vládnuci Africký národný kongres (ANC), ktorý mal v tom čase v parlamente väčšinu, hlasoval proti začatiu impeachmentu. Verejný ochranca práv následne v roku 2024 prípad uzavrel bez vznesenia obvinení.
Predsedníčka Ústavného súdu Mandisa Mayová však v piatok vyhlásila, že hlasovanie parlamentu z 13. decembra 2022 bolo „v rozpore s ústavou, je neplatné a ruší sa“.
Súd rozhodol na základe podnetu radikálne ľavicového hnutia Bojovníci za ekonomickú slobodu (EFF).
Kauza sa týkala približne pol milióna dolárov v hotovosti, ktoré boli podľa Ramaphosu ukradnuté spod vankúšov pohovky na jeho farme. Prezident tvrdil, že peniaze pochádzali z predaja byvolov sudánskemu podnikateľovi. Ramaphosa čelil obvineniam, že krádež nenahlásil polícii, zneužil svoje právomoci a dostal sa do konfliktu záujmov.
