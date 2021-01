V USA malo 29 ľudí vážnu alergickú reakciu po vakcíne proti COVID-19

Washington 7. januára (TASR) – U najmenej 29 Američanov sa vyvinuli závažné alergické reakcie po zaočkovaní proti koronavírusu SARS-CoV-2, informovalo Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, na ktoré sa odvoláva agentúra AP. Podľa centra však vakcína nepredstavuje vážnejšie riziko pre väčšinu ľudí.



Z celkového počtu 5,3 milióna zaočkovaných v USA vyvolala vakcína u 29 ľudí anafylaxiu – život ohrozujúcu alergickú reakciu, po ktorej je potrebné podať injekciu epinefrínu. Predstavuje to 5,5 prípadu na milión obyvateľov, čo je približne štyrikrát viac ako pri vakcínach proti chrípke.



Centrum zároveň publikovalo podrobnejšie údaje týkajúce sa prvých 1,9 milióna Američanov, ktorí boli zaočkovaní k 23. decembru. Závažnú alergickú reakciu zaznamenali u 21 ľudí. Centrum disponuje podrobnými informáciami o 20 prípadoch, pričom nikto z týchto zaočkovaných nezomrel. V 19 prípadoch bol pacientom podaný epinefrín, štyroch pacientov hospitalizovali.



Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb ľudia so závažnou alergickou reakciou by nemali dostať druhú dávku vakcíny.