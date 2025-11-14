< sekcia Zahraničie
USA a arabské štáty naliehajú na rýchle prijatie rezolúcie OSN o Gaze
Spojené štáty označili aktuálne prímerie v Gaze za krehké a vo štvrtok varovali pred rizikami neprijatia ich návrhu.
Autor TASR
New York 14. novembra (TASR) - Spojené štáty i viacero krajín s arabskou a moslimskou väčšinou vrátane Egypta, Saudskej Arábie a Turecka vyzvali v piatok Bezpečnostnú radu OSN na urýchlené prijatie rezolúcie, ktorá by schválila mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Gazu. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spojené štáty, Katar, Egypt, Spojené arabské emiráty, Saudskoarabské kráľovstvo, Indonézia, Pakistan, Jordánsko a Turecko vyjadrujú spoločnú podporu rezolúcii Bezpečnostnej rady, ktorá je v súčasnosti v štádiu prerokúvania,“ uviedli krajiny v spoločnom vyhlásení. Dodali, že sa usilujú o rýchle prijatie tohto opatrenia.
Rusko medzitým predložilo alternatívny návrh textu o Gaze, pripomína AFP.
USA minulý týždeň oficiálne začali rokovania v rámci 15-člennej Bezpečnostnej rady OSN o texte, ktorý by nadviazal na dohodu o prímerí v dvojročnej vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas a podporil Trumpov plán.
Návrh rezolúcie, ktorý vo štvrtok získala agentúra AFP k nahliadnutiu, „víta zriadenie mierovej rady“, prechodného riadiaceho orgánu pre Gazu – ktorému by Trump teoreticky predsedal – s mandátom do konca roka 2027. Oprávnil by tiež členské štáty na vytvorenie „dočasných Medzinárodných stabilizačných síl (ISF)“, ktoré by spolupracovali s Izraelom a Egyptom a novo vycvičenou palestínskou políciou s cieľom pomôcť zabezpečiť pohraničné oblasti a demilitarizovať Pásmo Gazy.
Na rozdiel od predchádzajúcich návrhov sa v najnovšom texte spomína aj možný budúci palestínsky štát, píše AFP.
Piatkové spoločné vyhlásenie prichádza v čase, keď Rusko rozposlalo členom rady konkurenčný návrh rezolúcie, ktorý podľa textu nepovoľuje vytvorenie mierovej rady ani okamžité nasadenie medzinárodných síl v Gaze.
Ruská verzia víta „iniciatívu, ktorá viedla k prímeriu“, Trumpa však nezmieňuje. Vyzýva zároveň generálneho tajomníka OSN, aby „identifikoval možnosti implementácie ustanovení“ mierového plánu a aby urýchlene predložil správu, ktorá sa bude zaoberať aj možnosťami nasadenia medzinárodných stabilizačných síl v Pásme Gazy.
Spojené štáty označili aktuálne prímerie v Gaze za „krehké“ a vo štvrtok varovali pred rizikami neprijatia ich návrhu.
Hoci sa doposiaľ zdalo, že členovia Bezpečnostnej rady podporujú princípy mierového plánu, diplomatické zdroje poznamenali, že existuje viacero otázok týkajúcich sa amerického textu, a to najmä pokiaľ ide o absenciu monitorovacieho mechanizmu zo strany BR OSN, úlohu Palestínskej samosprávy a podrobnosti o mandáte ISF, uzatvára francúzska agentúra.
„Spojené štáty, Katar, Egypt, Spojené arabské emiráty, Saudskoarabské kráľovstvo, Indonézia, Pakistan, Jordánsko a Turecko vyjadrujú spoločnú podporu rezolúcii Bezpečnostnej rady, ktorá je v súčasnosti v štádiu prerokúvania,“ uviedli krajiny v spoločnom vyhlásení. Dodali, že sa usilujú o rýchle prijatie tohto opatrenia.
Rusko medzitým predložilo alternatívny návrh textu o Gaze, pripomína AFP.
USA minulý týždeň oficiálne začali rokovania v rámci 15-člennej Bezpečnostnej rady OSN o texte, ktorý by nadviazal na dohodu o prímerí v dvojročnej vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas a podporil Trumpov plán.
Návrh rezolúcie, ktorý vo štvrtok získala agentúra AFP k nahliadnutiu, „víta zriadenie mierovej rady“, prechodného riadiaceho orgánu pre Gazu – ktorému by Trump teoreticky predsedal – s mandátom do konca roka 2027. Oprávnil by tiež členské štáty na vytvorenie „dočasných Medzinárodných stabilizačných síl (ISF)“, ktoré by spolupracovali s Izraelom a Egyptom a novo vycvičenou palestínskou políciou s cieľom pomôcť zabezpečiť pohraničné oblasti a demilitarizovať Pásmo Gazy.
Na rozdiel od predchádzajúcich návrhov sa v najnovšom texte spomína aj možný budúci palestínsky štát, píše AFP.
Piatkové spoločné vyhlásenie prichádza v čase, keď Rusko rozposlalo členom rady konkurenčný návrh rezolúcie, ktorý podľa textu nepovoľuje vytvorenie mierovej rady ani okamžité nasadenie medzinárodných síl v Gaze.
Ruská verzia víta „iniciatívu, ktorá viedla k prímeriu“, Trumpa však nezmieňuje. Vyzýva zároveň generálneho tajomníka OSN, aby „identifikoval možnosti implementácie ustanovení“ mierového plánu a aby urýchlene predložil správu, ktorá sa bude zaoberať aj možnosťami nasadenia medzinárodných stabilizačných síl v Pásme Gazy.
Spojené štáty označili aktuálne prímerie v Gaze za „krehké“ a vo štvrtok varovali pred rizikami neprijatia ich návrhu.
Hoci sa doposiaľ zdalo, že členovia Bezpečnostnej rady podporujú princípy mierového plánu, diplomatické zdroje poznamenali, že existuje viacero otázok týkajúcich sa amerického textu, a to najmä pokiaľ ide o absenciu monitorovacieho mechanizmu zo strany BR OSN, úlohu Palestínskej samosprávy a podrobnosti o mandáte ISF, uzatvára francúzska agentúra.