USA a Arménsko odštartovali spoločné vojenské cvičenia

Jerevan 11. septembra (TASR) - Arménsko a Spojené štáty v pondelok začali spoločné vojenské cvičenia s označením Eagle Partner 2023. Manévre, ktoré vyvolali nevôľu Ruska, sa konajú neďaleko arménskej metropoly Jerevan a potrvajú do 20. septembra. Podľa agentúry AFP o tom informoval hovorca americkej armády.



V arménskom výcvikovom stredisku Zar "odštartoval otvárací ceremoniál cvičení Eagle Partner," uviedol hovorca amerických síl v Európe a Afrike.



Cieľom cvičení je pripraviť arménske sily na účasť v medzinárodných mierových misiách. Zúčastňuje sa na nich 175 arménskych a 85 amerických vojakov.



Spoločné arménsko-americké cvičenia sú podľa agentúry AFP ďalším zo signálov odklonu Arménska - bývalej sovietskej republiky - od tradičného ruského spojenca. Moskva si minulý piatok v súvislosti s manévrami predvolala arménskeho veľvyslanca.



Ruské mierové sily dohliadajú na dodržiavanie mierovej dohody, ktorá v roku 2020 ukončila vojnu medzi Azerbajdžanom a Arménskom o sporný Náhorný Karabach. Arménsky premiér Nikol Pašinjan však kritizuje Rusko za to, že nerobí dosť pre to, aby ukončilo azerbajdžanskú blokádu koridoru slúžiaceho na zásobovanie karabašských Arménov.



Moskva označila konanie spoločných americko-arménskych manévrov medzi sériu "nepriateľských krokov" Jerevanu, medzi ktoré zaradila aj cestu manželky arménskeho premiéra do Kyjeva, poskytovanie humanitárnej pomoci Ukrajine či snahy Arménska o pristúpenie k Medzinárodnému trestnému súdu (ICC). Tento tribunál so sídlom v Haagu vydal medzinárodný zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s deportáciami detí z Ukrajiny.