USA a Austrália sa pripravujú aj na možný vojenský zásah Číny

Canberra 1. apríla (TASR) - Spojené štáty a Austrália spolupracujú na plánoch pre prípad, že politika Číny voči Taiwanu vyústi do vojenského konfliktu. Vo štvrtok to uviedol americký charge d'affaires v Austrálii Michael Goldman, ktorého cituje agentúra DPA.



V rozhovore pre podcast o národnej bezpečnosti Austrálskej národnej univerzity (ANU) Goldman uviedol, že Canberra aj Washington sú "oddaní spojenci".



Ďalej povedal, že spolupracujú na strategickom plánovaní a na tom, aby ich "armády boli interoperabilné".



"A keď sa pozriete na strategické plánovanie, to pokrýva celý rad nepredvídaných udalostí... ktorých dôležitou súčasťou je, samozrejme, aj Taiwan," priblížil Goldman.



Okrem možného vojenského zásahu na Taiwane sa však podľa Goldmana obe krajiny sústredia aj na kybernetické útoky. Diplomat ďalej ocenil, že sa Austrália postavila voči "ekonomickému nátlaku" Číny.



Úsilie Číny o posilnenie svojho vplyvu v Tichom oceáne vyvoláva znepokojenie Spojených štátov a ich spojencov vrátane Japonska, Austrálie a Nového Zélandu. Táto skupina dominuje strategickým vodám malých rozvojových krajín od druhej svetovej vojny a stavia sa proti krokom Pekingu.