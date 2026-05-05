< sekcia Zahraničie
USA a Bahrajn začnú rokovať o novej rezolúcii BR OSN o Hormuze
V prípade schválenia by podľa agentúry Reuters mohla viesť k použitiu sily voči Iránu, ak nezastaví útoky a hrozby voči komerčnej lodnej doprave v Hormuzskom prielive.
Autor TASR
New York 5. mája (TASR) - Členovia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) začnú v utorok diskutovať o rezolúcii navrhovanej Spojenými štátmi a Bahrajnom. V prípade schválenia by podľa agentúry Reuters mohla viesť k použitiu sily voči Iránu, ak nezastaví útoky a hrozby voči komerčnej lodnej doprave v Hormuzskom prielive. Rokovania sa začnú deň po tom, čo Irán podnikol niekoľko útokov v oblasti Perzského zálivu a Spojené štáty spustili Operáciu sloboda, v rámci ktorej bude americké námorníctvo podľa prezidenta Donalda Trumpa „usmerňovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu. Agentúru o tom informovali tri diplomatické zdroje, píše TASR.
USA v uplynulých mesiacoch v súvislosti s konfliktom v Iráne konali mimo rámca OSN. Podľa zdrojov Reuters je návrh rezolúcie súčasťou stratégie Washingtonu zameranej na vyvíjanie diplomatického tlaku na Irán.
USA svojim partnerom odovzdali návrh na zriadenie mnohonárodnej námornej koalície. Cieľom je vybudovať bezpečnostnú štruktúru pre Blízky východ po skončení konfliktu a opätovne otvoriť Horzmuský prieliv, akonáhle sa situácia stabilizuje
Spojené štáty a Bahrajn už podobnú rezolúciu predložili pred mesiacom, avšak stáli členovia Rady Rusko a Čína ju vetovali. Text nového návrhu je formulovaný opatrnejšie, vyhýba sa výslovným formuláciám povoľujúcim použitie sily, hoci sa naďalej opiera o kapitolu VII Charty OSN, ktorá BR OSN umožňuje ukladať opatrenia od sankcií až po vojenskú akciu.
Návrh zároveň odsudzuje porušovanie prímeria zo strany Iránu a jeho „neustále kroky a hrozby zamerané na obmedzenie, bránenie, spomaľovanie alebo iné zasahovanie do zákonného výkonu práv a slobôd plavby cez Hormuzský prieliv“ vrátane kladenia námorných mín. Tieto kroky rezolúcia označuje ako hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť a vyzýva, aby Irán okamžite zastavil útoky, zverejnil polohu všetkých mín a nebránil v ich odstraňovaní. Požaduje tiež od Teheránu, aby spolupracoval s OSN na otvorení humanitárneho koridoru cez Hormuzský prieliv, keďže cez úžinu nemôžu prechádzať zásielky pomoci, hnojív ani ďalších nevyhnutných potrieb.
Podľa diplomatických zdrojov by chceli Spojené štáty rokovania ukončiť do 8. mája a BR OSN by mohla o tejto veci hlasovať začiatkom budúceho týždňa. Rusko a Čína však zvažujú svoj vlastný návrh konkurenčnej rezolúcie.
USA v uplynulých mesiacoch v súvislosti s konfliktom v Iráne konali mimo rámca OSN. Podľa zdrojov Reuters je návrh rezolúcie súčasťou stratégie Washingtonu zameranej na vyvíjanie diplomatického tlaku na Irán.
USA svojim partnerom odovzdali návrh na zriadenie mnohonárodnej námornej koalície. Cieľom je vybudovať bezpečnostnú štruktúru pre Blízky východ po skončení konfliktu a opätovne otvoriť Horzmuský prieliv, akonáhle sa situácia stabilizuje
Spojené štáty a Bahrajn už podobnú rezolúciu predložili pred mesiacom, avšak stáli členovia Rady Rusko a Čína ju vetovali. Text nového návrhu je formulovaný opatrnejšie, vyhýba sa výslovným formuláciám povoľujúcim použitie sily, hoci sa naďalej opiera o kapitolu VII Charty OSN, ktorá BR OSN umožňuje ukladať opatrenia od sankcií až po vojenskú akciu.
Návrh zároveň odsudzuje porušovanie prímeria zo strany Iránu a jeho „neustále kroky a hrozby zamerané na obmedzenie, bránenie, spomaľovanie alebo iné zasahovanie do zákonného výkonu práv a slobôd plavby cez Hormuzský prieliv“ vrátane kladenia námorných mín. Tieto kroky rezolúcia označuje ako hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť a vyzýva, aby Irán okamžite zastavil útoky, zverejnil polohu všetkých mín a nebránil v ich odstraňovaní. Požaduje tiež od Teheránu, aby spolupracoval s OSN na otvorení humanitárneho koridoru cez Hormuzský prieliv, keďže cez úžinu nemôžu prechádzať zásielky pomoci, hnojív ani ďalších nevyhnutných potrieb.
Podľa diplomatických zdrojov by chceli Spojené štáty rokovania ukončiť do 8. mája a BR OSN by mohla o tejto veci hlasovať začiatkom budúceho týždňa. Rusko a Čína však zvažujú svoj vlastný návrh konkurenčnej rezolúcie.