USA a Británia chcú spoločne bojovať proti terorizmu

Washington/Londýn 27. augusta (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken telefonoval po štvrtkových samovražedných bombových útokoch v afganskej metropole Kábul so šéfom britského rezortu diplomacie Dominicom Raabom. Informovalo o tom v noci na piatok americké ministerstvo zahraničných vecí.



"Šéf rezortu diplomacie Antony Blinken hovoril po dnešných hrozných teroristických útokoch v Kábule s britským ministrom zahraničných vecí Dominicom Raabom. Zhodli sa na tom, že blízka protiteroristická spolupráca je dôležitá. Hovorili tiež o medzinárodnej zaangažovanosti do budúcnosti Afganistanu," píše sa vo vyhlásení amerického rezortu diplomacie.



Televízia BBC tiež v piatok informovala, že Británia bude aj po štvrtkových útokoch pokračovať s evakuáciou z Afganistanu. Oznámil to britský premiér Boris Johnson po mimoriadnom zasadnutí vládneho bezpečnostného tímu Cobra. Johnson uviedol, že Británia bude s evakuáciou pokračovať do "poslednej chvíle", zároveň však uznal, že čas na evakuáciu sa kráti.



S evakuačnou misiu plánuje pokračovať aj USA. Potvrdil to americký prezident Joe Biden, podľa ktorého sa USA nenechajú "odradiť teroristami".



Pri dvoch štvrtkových samovražedných bombových útokoch v blízkosti letiska v afganskej metropole Kábul zahynulo 13 amerických vojakov a 90 ďalších ľudí, informovala v piatok stanica BBC. K útokom sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Afganské hnutie Taliban, ktoré nedávno obsadilo krajinu, uviedlo, že pri útokoch zahynulo najmenej 28 jeho členov. Podľa afganských úradov si útoky vyžiadali približne 150 zranených. Americké ministerstvo obrany okrem mŕtvych potvrdilo 18 zranených vojakov.