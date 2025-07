USA a Británia kritizujú kroky Hongkongu proti aktivistom v zahraničí

Washington 26. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v sobotu odsúdil krok hongkonskej polície, ktorá v piatok vydala zatykače a vypísala finančnú odmenu za informácie ohľadom 19 aktivistov pôsobiacich v zahraničí. Obviňuje ich zo zločinov ohrozujúcich národnú bezpečnosť tejto osobitnej administratívnej oblasti patriacej Číne. Kritiku vyjadrili aj šéf britskej diplomacie David Lammy s britskou s ministerkou vnútra Yvette Cooperovou, informuje TASR na základe agentúry AFP a denníka The Guardian.



Aktivisti údajne pôsobili v skupine nazvanej „Hong Kong Parliament“, ktorá organizovala neoficiálne voľby mimo mesta s cieľom vytvoriť tieňový zákonodarný orgán. Hongkonské úrady obvinili skupinu zo snahy „zvrhnúť a zničiť“ základný systém vlády v Číne „nezákonnými prostriedkami“. Niektorí aktivisti pôsobili podľa AFP v Spojených štátoch.



„Extrateritoriálne zameriavanie sa na Hongkončanov, ktorí uplatňujú svoje základné slobody, je formou nadnárodného útlaku,“ uviedol Rubio vo svojom vyhlásení. „Nebudeme tolerovať pokusy hongkonskej vlády uplatňovať svoje zákony o národnej bezpečnosti na umlčanie alebo zastrašovanie Američanov alebo kohokoľvek na území USA,“ pokračoval šéf americkej diplomacie.



Aktivisti podľa vlastných slov chceli „presadzovať ideál hongkonského ľudu“ a „vystupovať proti vláde jednej strany a tyranii“.



Na štyri osoby z 19, po ktorých už tamojšia polícia pátrala, bola vypísaná odmena jeden milión a na zvyšných 15 osôb odmena 200.000 hongkonských dolárov.



„Touto novou sériou zatykačov a odmien hongkonská vláda naďalej oslabuje autonómiu, ktorú samotný Peking sľúbil obyvateľom Hongkongu po odovzdaní moci v roku 1997,“ uviedol Rubio. „Sloboda prejavu a politická diskusia sú základnými americkými hodnotami, ktoré bude administratíva (prezidenta Donalda Trumpa) naďalej brániť,“ dodal.



Rozhodnutie hongkonskej polície kritizovala aj britská vláda. „[Spojené kráľovstvo] nebude tolerovať pokusy zahraničných vlád o nátlak, zastrašovanie, prenasledovanie alebo ubližovanie svojim kritikom v zahraničí,“ uviedol Lammy v spoločnom piatkovom vyhlásení s Cooperovou, informoval The Guardian.



V reakcii na to čínske veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve uviedlo, že vyhlásenia britskej vlády „predstavujú hrubé zasahovanie“ do vnútorných záležitostí Číny a do právneho štátu v Hongkongu. „Čína naliehavo vyzýva Spojené kráľovstvo, aby sa vzdalo svojej koloniálnej mentality, prestalo zasahovať do záležitostí Hongkongu... a prestalo chrániť zločincov,“ vyhlásilo veľvyslanectvo, dodal The Guardian.