USA a Británia nepodpísali na summite v Paríži deklaráciu o AI

Paríž 11. februára (TASR) — Spojené štáty a Veľká Británia nie sú medzi 61 signatármi záverečnej deklarácie globálneho summitu o umelej inteligencii (AI), ktorý sa v utorok skončil v Paríži. Podľa deklarácie má byť táto technológia otvorená, inkluzívna, transparentná, etická, bezpečná a dôveryhodná, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP a denníka The Guardian.



Elyzejský palác uviedol, že v priebehu nasledujúcich hodín po skončení summitu by mohli deklaráciu podpísať ďalšie krajiny.



Medzi signatármi deklarácie sú krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Čína alebo India. Práve India bude hostiteľom ďalšieho globálneho summitu o AI, oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Predstavitelia USA bezprostredne nevysvetlili, prečo dokument nepodpísali. Americký viceprezident J. D. Vance predtým vo svojom príhovore varoval pred nadmernou reguláciou a kontrolou AI zo strany vlád, pretože to podľa neho "bráni inovátorom podstupovať riziká potrebné na dosiahnutie pokroku".



Vance tiež kritizoval regulačné opatrenia prijaté v EÚ, konkrétne zákon o digitálnych službách a nariadenie o GDPR, a varoval pred rizikami partnerstva s "autoritárskymi“ režimami, čím evidentne narážal na Čínu. "Partnerstvo s takýmito režimami sa z dlhodobého hľadiska nikdy nevypláca,“ povedal Vance a zdôraznil, že USA budú chrániť AI a čipovú technológiu pred krádežami a zneužitím.



Hovorca britského premiéra Keira Starmera, ktorý sa na summite nezúčastnil, v utorok uviedol, že diskusie pokračujú a Británia sa pripojí k iným iniciatívam, pričom bude pokračovať v spolupráci so svojimi partnermi vrátane Francúzska.



"Vždy sa pridávame len k iniciatívam, ktoré sú v národnom záujme Spojeného kráľovstva," konštatoval hovorca.



Ako jedna z priorít sa v deklarácii spomína udržateľnosť AI pre ľudí a planétu. Účastníci summitu sa preto dohodli na vytvorení inštitúcie pod vedením Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ktorá bude mať na starosti energetické aspekty AI, keďže táto technológia má veľké nároky na energiu.