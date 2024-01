USA a Británia spustili rozsiahle údery proti povstalcom v Jemene

Washington/Londýn 12. januára (TASR) - Spojené štáty a Británia začali vo štvrtok vykonávať masívne údery proti desiatkam cieľom v Jemene, ktoré sú spojené s tamojšími Iránom podporovanými húsíjskými povstalcami. Pre agentúru Reuters to potvrdili štyria americkí predstavitelia, informuje TASR.



Ide o prvé odvetné údery proti jemenským povstalcom húsíom, ktorí od novembra útočia raketami a dronmi na lodnú dopravu v Červenom mori. Húsíovia, ktorí majú pod kontrolou väčšinu územia Jemenu, tvrdia, že tak konajú zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael bojuje proti militantnému hnutiu Hamas.



Do operácie americkej a britskej armády v Jemene sú zapojené stíhačky, ponorka aj vojnové lode, z ktorých boli vypálené strely Tomahawk, uviedli pre Reuters nemenované zdroje s tým, že oficiálne vyhlásenie by malo byť zverejnené čoskoro.



Medzi vojenské ciele patrili logistické uzly, systémy protivzdušnej obrany a miesta skladovania a odpaľovania zbraní, píše agentúra AP s odvolaním sa na niekoľko nemenovaných predstaviteľov USA.



Americký prezident Joe Biden v piatok vyhlásil, že údery proti húsíom v Jemene podporili aj Austrália, Kanada, Bahrajn a Holandsko.



Spravodajcovia AP v piatok skoro ráno informovali o štyroch výbuchoch v Saná, hlavnom meste Jemenu. Svedkovia hlásili päť explózií aj v prístavnom meste Hudajdá. Údery USA a Británie medzičasom podľa Reuters potvrdil aj húsíjský predstaviteľ.



Popredný predstaviteľ jemenských húsíjských povstalcov Muhammad Alí al-Húsí vo štvrtok varoval, že akýkoľvek útok zo strany USA na ich pozície v Jemene vyvolá tvrdú vojenskú reakciu.



Washington predtým tvrdil, že húsíovia vypálili balistickú strelu na medzinárodné námorné trasy v Adenskom zálive. Podľa Reuters išlo o 27. útok týchto povstalcov od 19. novembra.



Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) prijala v stredu rezolúciu, v ktorej odsúdila útoky jemenských húsíjských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori a vyzvala na ich okamžité zastavenie. Rezolúciu podporilo 11 krajín, hlasovania sa zdržali Rusko, Čína, Alžírsko a Mozambik.