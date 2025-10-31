< sekcia Zahraničie
USA a Británia sťahujú časť personálu zo svojich ambasád v Mali
Washington a Londýn svojim občanom odkázali, aby z Mali čo najskôr odišli prostredníctvom komerčných liniek. Na rovnaký krok vyzvalo svojich občanov aj Taliansko, Nemecko, Kanada a ďalšie krajiny.
Autor TASR
Bamako 31. októbra (TASR) - Spojené štáty a Británia sťahujú zo svojich veľvyslanectiev v malijskom Bamaku všetok personál, ktorý nie je nevyhnutný pre prevádzku zastúpenia, a ich rodinných príslušníkov. V hlavnom meste je nedostatok paliva, keďže dodávky blokujú džihádistické skupiny. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.
Od dvoch po sebe nasledujúcich vojenských prevratov v rokoch 2020 a 2021 vládne v Mali vojenská junta, ktorá vedie boj proti rôznym ozbrojeným hnutiam, najmä proti Džamát nusrat al-islám wa al-muslímín (Skupine na podporu islamu a moslimov (JNIM)) napojenej na Al-Káidu. Táto skupina sa od septembra snaží izolovať Bamako, pričom sa zameriava na vozidlá prepravujúce palivo, ktoré do hlavného mesta prichádzajú zo susedného Senegalu a Pobrežia Slonoviny.
Džihádisti zapaľujú cisterny a pri útokoch už zahynulo množstvo vodičov aj vojakov. Situácia v hlavnom meste a jeho okolí sa najmä počas uplynulých dvoch týždňov výrazne zhoršila.
