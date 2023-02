USA a Británia uvalili sankcie na osem vysokopostavených Bulharov

Washington/Londýn 11. februára (TASR) - Spojené štáty a Británia uvalili v piatok sankcie za korupciu na dovedna osem vysokopostavených Bulharov vrátane viacerých exministrov a najbohatšieho muža tejto krajiny. TASR o tom píše na základe správ tlačových agentúr Reuters a AFP.



"Ministerstvo financií USA uvalilo v koordinácii s našimi britskými partnermi sankcie na niekoľko vysokopostavených bulharských predstaviteľov... za ich rozsiahlu účasť na korupcii v Bulharsku," napísal na Twitteri minister zahraničných vecí USA Antony Blinken. Dodal, že USA zostávajú neoblomné voči tzv. systémovej korupcii.



Sankcionovaní Bulhari sú podľa vyhlásenia amerického rezortu financií obvinení z toho, že svojim korupčným konaním podkopávali v tejto krajine činnosť demokratických inštitúcií a udržiavali "škodlivú závislosť" Bulharska od ruských energií.



USA uvalili sankcie na piatich Bulharov, bývalých činiteľov, ako aj päť inštitúcií, ktoré tieto osoby kontrolovali. V USA im tak zmrazili akýkoľvek majetok a spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi majú do tejto krajiny zakázaný vstup.



Británia rovnakým spôsobom sankcionovala troch ďalších Bulharov, na ktorých USA uvalili sankcie už v roku 2021, vrátane Vasila Božkova, považovaného za najbohatšieho Bulhara, ktorý svoje imanie získal vďaka podnikaniu v oblasti hazardu a momentálne je "na úteku".



Medzi novo sankcionovanými na americkom zozname je zase napríklad Vladislav Goranov, ktorý bol v rokoch 2014 až 2020 bulharským ministrom financií vo vláde vtedajšieho premiéra Bojka Borisova. Na sankčnom zozname tiež figurujú bývalý bulharský minister energetiky Rumen Ovčarov, ako aj dvaja niekdajší riaditelia jedinej bulharskej jadrovej elektrárne v Kozloduj.



Bulharsko, ktoré je členskou krajinou EÚ aj NATO, patrí podľa ľudskoprávnej organizácie Transparency International medzi najskorumpovanejšie krajiny v Európe, pričom je dlhodobo kritizované za to, že sa mu korupciu nedarí vykoreniť. Táto krajina sa zároveň od roku 2020 - keď ju zachvátili masové protikorupčné protesty - nachádza v bezprecedentnom politickom pate, pričom v apríli ju čakajú v poradí už piate parlamentné voľby za dva roky.