USA a Británia vyjadrili pochybnosti o vážnosti Ruska pri rokovaniach

Londýn/Rabat 29. marca (TASR) - Spojené štáty a Británia sú skeptické ohľadom vážnosti Ruska pri rokovaniach s Ukrajinou. Svoje pochybnosti v utorok po skončení ukrajinsko-ruských rokovaní v Turecku vyjadrili americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a britský premiér Boris Johnson. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



"Nevidel som nič, čo by naznačovalo, že (proces) napreduje efektívnym spôsobom, pretože sme nevideli žiadne známky ozajstnej vážnosti (zo strany Ruska). Jedno je, čo Rusko hovorí, a druhé, čo Rusko robí. My sa sústreďujeme na to druhé," uviedol Blinken na tlačovej konferencii počas návštevy Maroka.



"Vladimira Putina a jeho režim budeme súdiť na základe jeho činov a nie slov," uviedol Johnson. "Nechceme vidieť nič iné ako úplné stiahnutie ruských síl z ukrajinského územia," dodal britský premiér.



Blinken i Johnson vyjadrili svoje pochybnosti po tom, ako Rusko po ukončení utorkových rokovaní v Turecku uviedlo, že zníži svoju vojenskú aktivitu v blízkosti dvoch ukrajinských miest - Kyjeva a Černihiva. Ruská delegácia okrem toho označila rokovania v Istanbule za "zmysluplné".



Blinken zároveň vyzval Rusko na okamžité ukončenie agresie, stiahnutie vojsk a zapojenie sa do rokovaní. Tie podľa šéfa americkej diplomacie Ukrajinci absolvujú "doslova s pištoľou pri hlave".