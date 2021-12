USA a Británia vyslali do Kyjeva expertov pre možné kyberútoky z Ruska

Washington 21. decembra (TASR) - Spojené štáty a Británia "v tichosti" vyslali na Ukrajinu špecialistov na počítačovú bezpečnosť, aby pripravili Kyjev na možné útoky z Moskvy, napísal denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na zdroje.



Rusko by podľa USA a Spojeného kráľovstva mohlo spustiť počítačové útoky na ukrajinské energetické siete, bankový systém a "iné dôležité subjekty ukrajinskej ekonomiky a vlády".



Podľa amerických tajných služieb je cieľom Ruska vykresliť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako "nešikovného a bezbranného" politika a prípadne aj poskytnúť zámienku na inváziu.



Takéto útoky možné sú – a došlo k nim už aj v minulosti, pripomínajú NYT.



V istom zmysle sa ruská kybernetická kampaň proti Ukrajine nikdy nezastavila, tvrdia podľa NYT americkí predstavitelia, hoci donedávna boli tieto aktivity na nízkej úrovni.



NYT však poznamenali, že americkí predstavitelia a experti v rozhovoroch tvrdili, že tieto aktivity sa za posledný mesiac zintenzívnili – pozornosť verejnosti na Ukrajine i v zahraničí sa totiž sústredila na nahromadenie ruských jednotiek pri hraniciach Ruska s Ukrajinou.



Ukrajinské energetické siete boli vybudované počas sovietskej éry a následne modernizované za pomoci ruského vybavenia, vysvetlili zdroje NYT. Predpokladá sa, že ruskí hackeri vedia, ako fungujú ukrajinské systémy, a pravdepodobne dostanú aj interné informácie.



O ruských kybernetických aktivitách a o tom, ako zmierniť ruskú hrozbu, diskutovala podľa NYT zhruba desiatka predstaviteľov americkej administratívy. Ich diskusie sa zamerali na to, či si Putin môže myslieť, že ochromenie ukrajinskej infraštruktúry by mohlo byť jeho najväčšou nádejou na dosiahnutie jeho primárneho cieľa: zosadiť ukrajinskú vládu a nahradiť ju bábkovým režimom.



Jeden z vyšších predstaviteľov spravodajských služieb USA podľa NYT povedal, že takýto útok by si od neho nevyžadoval okupáciu krajiny – čím by sa vyhol sankciám, ktoré by po "fyzickej" invázii takmer určite nasledovali.



Zdroje NYT sa domnievajú, že ak sa Rusko rozhodne pre kybernetický útok, potom ho s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční po pravoslávnych Vianociach, koncom prvého januárového týždňa.



Vládne úrady oboch krajín informáciu o vyslaní expertov na Ukrajinu nateraz nekomentovali.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena uviedla, že "dlhodobo podporuje snahy Ukrajiny posilniť kybernetickú obranu". Britská vláda deklarovala, že pomoc, ktorú Kyjevu poskytol Londýn a jeho spojenci, má obranný charakter.



Obavy z možného vpádu Ruska na Ukrajinu sa opäť objavili na jeseň tohto roku v súvislosti s hromadením ruských jednotiek na hranici s Ukrajinou.



Podľa zdrojov západných médií môže tak byť do útoku na Ukrajinu nasadených 100.000–175.000 vojakov.



Kremeľ označil tieto správy za "zbytočnú a neopodstatnenú eskaláciu napätia".



Podľa zdrojov z USA sa americké vedenie domnieva, že ruský prezident Vladimir Putin ešte nerozhodol o invázii na Ukrajinu.



Na pozadí týchto dohadov a obáv sa začali rokovania o bezpečnostných zárukách v Európe. Ruské ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo návrhy zmlúv s USA a NATO: ruská strana okrem iného prišla s návrhmi vylučujúcimi rozšírenie NATO o Ukrajinu a rozmiestnenie zbraní Aliancie v tejto krajine. Chce tiež, aby organizácia NATO zrušila prísľub rozšíriť svoje rady o Ukrajinu a Gruzínsko a vzdala sa akýchkoľvek vojenských aktivít vo východnej Európe, v Zakaukazsku a Strednej Ázii.



Spojené štáty uviedli, že sa oboznámili s návrhmi Ruska, ale bez európskych spojencov o nich nebudú rokovať.