USA a Británia vyšlú do Afganistanu vojakov

Washington/Londýn 13. augusta (TASR) – Spojené štáty okamžite vyšlú do Afganistanu približne 3000 vojakov, ktorí pomôžu pri evakuácii niektorých zamestnancov ich veľvyslanectva v Kábule. S odvolaním sa na vyjadrenie amerického ministerstva obrany aj rezortu diplomacie o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



Hovorca Pentagónu John Kirby uviedol, že v najbližších hodinách presunú tri pešie prápory, ktoré sú aktuálne v oblasti v pôsobnosti Centrálneho velenia armády Spojených štátov (CENTCOM).



„V priebehu nasledovných 24 až 48 hodín sa presunú na Medzinárodné letisko Hamída Karzaja v Kábule," dodal.



Vyslaní vojaci však nebudú využití na útoky voči Talibanu. „Neexistujú žiadne plány ani diskusia o využití letiska Hamída Karzaja ako základne na vykonávanie náletov v Afganistane a okolí," vyhlásil Kirby.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price novinárom povedal, že vzhľadom na vývoj bezpečnostnej situácie v Afganistane sa USA rozhodli ešte viac znížiť počet amerických civilistov v tejto krajine.



„Tento prezident hľadí predovšetkým na bezpečnosť všetkých Američanov slúžiacich v zámorí," povedal ďalej Price. Odkázal tak na amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý nariadil - po takmer 20 rokoch - odsun amerických vojakov z Afganistanu. Stiahnutie má byť zavŕšené do konca augusta.



Price dodal, že americké veľvyslanectvo v Kábule zostane otvorené na svojej súčasnej adrese a bude „naďalej vykonávať najdôležitejšie úlohy". Nepoprel však medializované správy, že by veľvyslanectvo mohlo svoju činnosť vykonávať z kábulského Medzinárodného letiska Hamída Karzaja, upozorňuje AFP.



USA podľa Pricea začnú s dennými leteckými evakuáciami tlmočníkov a ďalších afganských zamestnancov veľvyslanectva, ktorí pomáhali USA a v súčasnosti sa pre postup militantného hnutia Taliban v krajine obávajú o svoj život.



Obdobný krok oznámila vo štvrtok aj britská vláda. Tá sa do Afganistanu rozhodla vyslať 600 vojakov, ktorí pomôžu opustiť krajinu zamestnancom britského veľvyslanectva.



„Odobril som nasadenie ďalšieho vojenského personálu na podporu diplomatickej prítomnosti v Kábule, pomoc britským štátnym príslušníkom pri odchode z tejto krajiny a na podporu presunu bývalých afganských zamestnancov, ktorí prácou s nami riskovali svoje životy," uviedol britský minister obrany Ben Wallace.