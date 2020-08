USA a Čína budú v najbližších dňoch pokračovať v rokovaniach o obchode

Peking 20. augusta (TASR) - USA a Čína budú v najbližších dňoch pokračovať v obchodných rokovaniach.



USA a Čína sa dohodli, že sa v priebehu niekoľkých dní vrátia za rokovací stôl, aby zhodnotili pokrok prvej fázy obchodnej dohody, uviedlo vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu. Diskusie budú telefonické.



Pôvodne bolo pokračovanie obchodných rokovaní naplánované na minulú sobotu (15. 8.), tie sa však posunuli.



Prvú fázu obchodnej dohody podpísali obe strany v januári a prerušila obchodnú vojnu medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami. V poslednom čase sa však vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom opäť narušili.



V rámci dohody sa Čína napríklad zaviazala v priebehu dvoch rokov zvýšiť nákup tovarov a služieb z USA minimálne o 200 miliárd USD (167,60 miliardy eur) v porovnaní s rokom 2017. Pekingu sa to zatiaľ nedarí plniť. Jednou z príčin je aj pandémia nového koronavírusu, ktorá znížila čínsky dopyt. Čínske nákupy dohodnutých produktov dosiahli v 1. polroku 2020 menej než štvrtinu z objemu predpokladaného na celý tento rok, ukázali údaje think tanku Peterson Institute for International Economics.



(1 EUR = 1,1933 USD)