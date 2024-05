MMF: USA a Čína by mali spolupracovať na riešení obchodného napätia

Washington 16. mája (TASR) - Pre USA by bol lepšie zachovať otvorený obchodný systém, než zavádzať nové clá na čínsky tovar. Oznámil to vo štvrtok Medzinárodný menový fond (MMF), podľa ktorého by Washington a Peking mali spolupracovať na riešení napätia vo vzájomných obchodných vzťahoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Obmedzenia, aké oznámil tento týždeň prezident Joe Biden, môžu narušiť obchod a investície, roztrieštiť dodávateľské reťazce a vyvolať odvetné opatrenia, uviedla hovorkyňa MMF Julie Kozacková. "Fragmentácia tohto druhu môže byť pre svetové hospodárstvo veľmi nákladná," dodala.



Bidenova administratíva v utorok (14. 5.) oznámila, že zvyšuje clá na dovoz z Číny v hodnote 18 miliárd USD (16,62 miliardy eur). Zameria sa pritom na strategické sektory, ako sú elektrické vozidlá, batérie, oceľ či kritické nerasty.



Dlhoočakávané oznámenie sa dotýka celého radu produktov, od ocele a hliníka, cez polovodiče, elektrické vozidlá, batérie, kritické minerály, solárne články či žeriavy na vykladanie lodí až po medicínske produkty. Clo na dovoz elektrických vozidiel z Číny sa už tento rok zvýši z 25 % na 100 %.



(1 EUR = 1,0832 USD)