USA a Čína chcú naplniť obchodnú dohodu napriek sporu pre koronavírus

Peking 8. mája (TASR) - Obchodní zástupcovia Číny a USA sa v piatok dohodli na "vytvorení vhodných podmienok" na plnenie prvej fázy obchodnej dohody podpísanej na začiatku tohto roka, napriek súčasnému napätiu vo vzájomných vzťahoch v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Ako informovala agentúra AFP s odvolaním sa na čínske ministerstvo obchodu, čínsky podpredseda vlády Liou Che hovoril telefonicky s americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom a ministrom financií Stevenom Mnuchinom. "Obe strany uviedli, že je potrebné posilniť spoluprácu na makroekonomickej úrovni, ako aj v oblasti verejného zdravia, a usilovať sa o vytvorenie vhodnej atmosféry a podmienok na realizáciu prvej fázy americko-čínskej hospodárskej a obchodnej dohody," uvádza sa v oznámení čínskeho ministerstva obchodu. Zástupcovia Číny aj USA sa okrem toho dohodli aj na udržiavaní vzájomnej komunikácie.



Diskusia sa uskutočnila po tom, ako si obe krajiny vymenili niekoľko ostrých slov za pandémiu nového koronavírusu. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň dokonca pre pandémiu pohrozil ďalšími dovoznými clami na čínske produkty.



Na začiatku roka sa pritom zdalo, že situácia v obchodných vzťahoch USA a Číny sa postupne zlepšuje, keď Peking súhlasil s dodatočným dovozom amerických produktov v najbližších dvoch rokoch v hodnote 200 miliárd USD (185,48 miliardy eur). Vychádza sa pritom z hodnoty dovozu v roku 2017.



Mnohí analytici však pochybujú, či Peking bude schopný v súčasnej ekonomickej situácii dohodu naplniť. V Číne sa síce vírus podarilo dostať z veľkej časti pod kontrolu a ekonomika sa začala postupne zotavovať, dopyt je však stále veľmi nízky. Dovoz do Číny sa v apríli prepadol medziročne o 14,2 % po 0,9-percentnom poklese v marci.



Vývoz síce nečakane vzrástol o 3,5 %, zatiaľ čo sa čakal pokles, podľa ekonómov je však za tým najmä vývoz ochranných pomôcok do krajín, do ktorých sa nový koronavírus rozšíril. Počítajú preto s tým, že situácia v exporte sa v nasledujúcom období opäť zhorší.



Ako povedal Nick Marro z inštitútu Economist Intelligence Unit, "dodávky z USA do Číny zostávajú hlboko pod úrovňou potrebnou na to, aby Čína splnila prísľub daný v rámci obchodnej dohody". Americký minister financií Mnuchin však napriek tomu očakáva plnenie podmienok dohody, pričom varoval pred "veľmi vážnymi dôsledkami pre Čínu, ak sa tak nestane".



(1 EUR = 1,0783 USD)