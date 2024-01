USA a Čína pripravujú telefonát medzi Bidenom a Si Ťin-pchingom

Washington 27. januára (TASR) - Washington a Peking pracujú na usporiadaní ďalšieho telefonátu medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. Oznámil to v sobotu Biely dom, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Spojené štáty a Čína sa zaviazali "pokračovať v diplomacii a konzultáciách na vysokej úrovni v kľúčových oblastiach... a to aj prostredníctvom telefonátu medzi prezidentom Bidenom a prezidentom Sim", vyhlásil Biely dom po rokovaní poradcu amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im v Thajsku.



Washington uviedol, že schôdzka Sullivana s Wangom bola "súčasťou úsilia o zachovanie otvorenej komunikácie a zodpovedného riadenia konkurencie vo vzťahoch" medzi oboma krajinami. Peking informoval, že Wang absolvoval "úprimný, vecný a plodný" rozhovor s americkou stranou.



Medzi USA a Čínou existuje v súčasnosti viacero problémov, od obchodných sporov cez budúcnosť Taiwanu až po expanzívnu prítomnosť Pekingu v Juhočínskom mori. V snahe o napravenie vzťahov medzi oboma veľmocami sa americký prezident Joe Biden vlani v novembri v San Franciscu stretol so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom. Obaja lídri sa vtedy dohodli na posilnení priamej komunikácie vrátane obnovenia komunikácie medzi armádami oboch krajín.



Wang a Sullivan počas dvojdňového rokovania hovorili o situácii v Taiwanskom prielive, na Blízkom východe, na Ukrajine, v Severnej Kórei a v Juhočínskom mori i o ďalších medzinárodných záležitostiach, priblížil Biely dom.