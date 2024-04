USA a Čína rokovali o bezpečnosti stykov medzi ozbrojenými silami

Washington 5. apríla (TASR) - Predstavitelia Spojených štátov a Číny tento týždeň rokovali o bezpečnosti pri stykoch medzi svojimi ozbrojenými silami. V piatok to oznámila americká armáda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Na obnovení armádnych konzultácií a znížení napätia medzi Washingtonom a Pekingom sa vlani na summite v Kalifornii dohodol americký prezident Joe Biden so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom.



Vojenskí predstavitelia USA a Číny viedli od utorka do štvrtka na Havaji rokovania v rámci pracovnej skupiny pre vojenskú námornú konzultačnú dohodu. Ide o prvé takéto stretnutia od konca roku 2021, keď zorganizovali virtuálnu schôdzku na úrovni pracovnej skupiny.



Na rokovaniach sa podľa amerického Indo-tichomorského veliteľstva "preskúmali udalosti súvisiace s bezpečnosťou za posledný rok a diskutovalo sa o udržiavaní bezpečnosti a profesionality námornej a leteckej prevádzky".



Konzultačná dohoda je pre Indo-tichomorské veliteľstvo "primárnym prostriedkom na priamu diskusiu o bezpečnosti vzdušných a námorných operácií" s čínskou armádou, uviedol vedúci americkej delegácie na rokovaniach Ian Francis.



"Otvorená, priama a jasná komunikácia s (čínskou) Ľudovou oslobodzovacou armádou (PLA) – a so všetkými ostatnými vojenskými silami v regióne – je mimoriadne dôležitá, aby sa predišlo nehodám a nedorozumeniam," dodal.



AFP pripomína, že Spojené štáty opakovane upozorňovali na incidenty v posledných rokoch, pri ktorých podľa nich čínske lietadlá a lode vykonávali nebezpečným spôsobom operácie v blízkosti amerických a spojeneckých lietadiel a plavidiel.



Americký minister obrany Lloyd Austin ešte pred novembrovým summitom v Kalifornii varoval, že tieto incidenty sa môžu vymknúť spod kontroly, predovšetkým v prípade, že medzi americkými a čínskymi silami nebude dochádzať k otvorenej komunikácii.