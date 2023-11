USA a Čína sa dohodli na obnovení komunikácie medzi armádami

Woodside/Peking 16. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden a čínsky prezident Si Ťin-pching sa dohodli na obnovení komunikácie na vysokej úrovni medzi armádami oboch krajín. Obaja lídri sa v stredu stretli v mestečku Woodside v americkom štáte Kalifornia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP, odvolávajúcej sa na správy čínskych štátnych médií.



Biden a Si sa takisto dohodli na vytvorení spoločných vládnych rozhovorov o využívaní umelej inteligencie, ako aj pracovnej skupiny pre spoluprácu v boji proti narkotikám, informovala štátna tlačová agentúra Sinchua.



"Americká strana by mala... ukončiť vyzbrojovanie Taiwanu a podporiť mierové zjednotenie Číny," varoval Si šéfa Bieleho domu podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí.



Si počas rozhovoru tiež povedal Bidenovi, že Čína sa nesnaží "predbehnúť alebo zosadiť Spojené štáty" a zdôraznil, že USA "by nemali plánovať potláčanie Číny".



"Čína nepôjde starou cestou kolonizácie a drancovania, ani sa nevydá nesprávnou cestou hegemónie, keď sa krajina stane silnou," povedal podľa agentúry Sinchua čínsky prezident. Zároveň varoval Washington, že Peking nie je spokojný so sankciami a ďalšími opatreniami voči čínskym firmám.



Biden a Si rokovali popri summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Naposledy sa osobne stretli vlani v novembri na indonézskom ostrove Bali.