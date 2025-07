USA a Čína sa v Bezpečnostnej rade OSN nepohodli v otázke Ukrajiny

New York 25. júla (TASR) - Spojené štáty a Čína sa v piatok na pôde Bezpečnostnej rady OSN nepohodli v otázke vojny na Ukrajine. USA vyzvali Čínu, aby prestala podporovať ruskú agresiu proti Ukrajine. Zástupca Pekingu zas tvrdil, že Washington sa snažil zvaľovať vinu na iných a vyvolať nezhody. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Úradujúca americká veľvyslankyňa pri OSN Dorothy Sheaová na zasadnutí BR OSN vyzvala všetky krajiny a osobitne Čínu, aby prestali do Ruska vyvážať tovar dvojakého použitia. Tieto produkty podľa Washingtonu pomáhajú zbrojárskemu priemyslu Ruska a umožňujú mu útočiť dronmi a raketami na Ukrajinu.



„Tvrdenie Pekingu, že zaviedol prísne kontroly vývozu tovaru dvojakého použitia, vyvracia skutočnosť, že denne sa objavujú komponenty čínskej výroby v bezpilotných lietadlách, zbraniach a vozidlách, ktoré Rusko používa proti Ukrajine,“ poznamenala americká diplomatka.



Námestník čínskeho veľvyslanca Keng Šuang v reakcii na výroky Sheaovej podotkol, že Čína vojnu na Ukrajine nevyvolala, nie je ani stranou konfliktu, nikdy neposkytla bojujúcim krajinám zbrane a vždy prísne kontrolovala materiály dvojakého použitia vrátane vývozu bezpilotných lietadiel.



„Vyzývame USA, aby prestali prenášať vinu v otázke Ukrajiny alebo vytvárať konfrontácie a namiesto toho zohrali konštruktívnejšiu úlohu pri podpore prímeria a mierových rozhovorov,“ uviedol na rokovaní rady Šuang.



Agentúra Reuters pripomenula svoju stredajšiu správu, že motory vyrobené v Číne končia prostredníctvom nastrčených spoločností u štátneho výrobcu dronov v Rusku, pričom sú označované ako „priemyselné chladiace jednotky“, aby sa vyhli odhaleniu v rámci režimu západných sankcií.



Čína tvrdí, že je v konflikte na Ukrajine neutrálnou stranou, avšak Západ ju kritizuje za to, že neodsúdila Rusko za jeho inváziu. Od začiatku vojny Moskva s Pekingom zintenzívnili strategické partnerstvo.