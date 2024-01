USA a vyše 40 krajín odsúdili presuny zbraní medzi Ruskom a KĽDR

Washington 9. januára (TASR) - Spojené štáty spolu so svojimi partnermi odsúdili v utorok presuny zbraní medzi Severnou Kóreou a Ruskom vrátane použitia severokórejských balistických rakiet proti Ukrajine na prelome rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Najdôraznejšie odsudzujeme (severokórejský) export a ruské získavanie (severokórejských) balistických rakiet ako aj použitie týchto rakiet Ruskom proti Ukrajine 30. decembra 2023 a 2. januára 2024," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



"Sme hlboko znepokojení bezpečnostnými následkami tejto spolupráce v Európe, na Kórejskom polostrove, v indo-pacifickom regióne a po celom svete," uviedli krajiny v spoločnom vyhlásení.



Vyhlásenie podpísalo takmer 50 krajín vrátane Spojených štátov, Kanady, Austrálie, Japonska a všetkých krajín Európskej únie okrem Slovenska a Maďarska.



"Vyzývame všetky členské krajiny OSN vrátane všetkých členov Bezpečnostnej rady OSN, aby sa k nám pridali pri odsúdení zjavného porušovania rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN zo strany Ruska a KĽDR," uvádza sa na konci spoločného vyhlásenia.



Vzťahy Moskvy a Pchjongjangu sa od vypuknutia konfliktu na Ukrajine vo februári 2022 posilnili. Obe krajiny však popierajú akékoľvek dohody o obchode so zbraňami.



Biely dom však minulý týždeň uviedol, že Rusko použilo balistické rakety s krátkym dosahom pôvodom zo Severnej Kórey pri niekoľkých útokoch na Ukrajine. Odvolal sa pritom na nedávno odtajnené spravodajské informácie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol v utorok komentovať otázky novinárov týkajúce sa týchto obvinení.



Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že Washington sa chce v stredu zaoberať dohodami o zbraniach medzi Ruskom a Severnou Kóreu v Bezpečnostnej rade OSN. USA pritom budú žiadať, aby sa Rusko zodpovedalo.



OSN uvalila zbraňové embargo na Severnú Kóreu po jej prvom teste jadrovej bomby v roku 2006. Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré schválilo aj samotné Rusko, zakazujú krajinám obchodovať s KĽDR so zbraňami alebo iným vojenským vybavením, pripomína Reuters.