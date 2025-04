USA a Dánsko povedú prvé rozhovory na vysokej úrovni od nástupu Trumpa

Kodaň 1. apríla (TASR) - Ministri zahraničných vecí Dánska Lars Lökke Rasmussen a USA Marco Rubio sa tento týždeň stretnú v rámci prvých rozhovorov na vysokej úrovni od znovuzvolenia prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v utorok denník Financial Times. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Vzťahy oboch krajín sú napäté pre záujem Spojených štátov o prevzatie kontroly nad autonómnym územím Dánska - Grónskom. Arktický ostrov je pod správou Kodane od roku 1721.



Stretnutie je naplánované popri rokovaniach ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO v Bruseli, ktoré sa má začať vo štvrtok, uviedol denník s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov oboznámených s prípravami. Zdroje denníka zároveň varovali, že stretnutie by sa mohlo zrušiť pre napäté vzťahy medzi Kodaňou a Washingtonom.



Dánska premiérka Mette Frederiksenová plánuje návštevu Grónska od 2. do 4. apríla, aby rokovala s tamojšou novovytvorenou vládou. Zahraničná cesta premiérky sa bude konať len niekoľko dní po návšteve amerického viceprezidenta J. D. Vancea, ktorý do Grónska zavítal na americkú vesmírnu základňu.



„Náš odkaz Dánsku je jednoduchý. Neodviedli ste dobrú prácu pre obyvateľov Grónska. Neinvestovali ste dostatok financií do obyvateľov Grónska a bezpečnostnej architektúry tohto neuveriteľného a krásneho územia," povedal Vance počas návštevy na tlačovej konferencii. "Musí sa to zmeniť. Keďže doposiaľ sa to nezmenilo, politika (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa v oblasti Grónska je taká, aká je," skonštatoval viceprezident.