USA a Ekvádor vykonali spoločné protidrogové zásahy
Ekvádorský pravicový prezident Daniel Noboa uviedol, že útoky boli zamerané na výcvikový tábor patriaci disidentskej frakcii partizánskej skupiny FARC.
Autor TASR
Washington 7. marca (TASR) - Americké a ekvádorské ozbrojené sily vykonali spoločné útoky na území Ekvádoru v rámci prebiehajúcich operácií zameraných na boj proti obchodovaniu s drogami v tejto juhoamerickej krajine, informuje agentúra AFP.
Ako sa uvádza vo vyhlásení Južného veliteľstva Spojených štátov (SOUTHCOM), veliteľ SOUTHCOM generál Francis Donovan na príkaz šéfa Pentagónu Petea Hegsetha „nariadil spoločným silám, aby 6. marca podporili ekvádorské sily pri vykonávaní smrtiacich kinetických operácií proti určeným teroristickým organizáciám v Ekvádore“. Podrobnosti o obetiach neboli bezprostredne poskytnuté.
Ekvádorský pravicový prezident Daniel Noboa uviedol, že útoky boli zamerané na výcvikový tábor patriaci disidentskej frakcii partizánskej skupiny FARC.
Operácia bola vykonaná v severovýchodnej provincii Sucumbios neďaleko hraníc s Kolumbiou. „Zničili sme úkryt Mono Toleho, vodcu CDF (hraničných kománd), a výcvikovú zónu pre drogových dílerov,“ uviedol na sociálnych sieťaach Noboa.
„Gratulujem našim spoločným silám a ekvádorským ozbrojeným zložkám k úspešnej operácii proti narkoteroristom v Ekvádore. Toto spoločné a rozhodné konanie je strategickým úspechom pre všetky národy západnej pologule, ktoré sa zaviazali narušiť a poraziť narkoterorizmus,“ vyhlásil Donovan.
Noboa, blízky spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa, predtým uviedol, že Washington patrí medzi „regionálnych spojencov“, ktorí sa podieľajú na operácii proti drogovým kartelom využívajúcim ekvádorské prístavy na pašovanie kokaínu na medzinárodné trhy. Noboa sa začiatkom týždňa stretol v Quite s Donovanom a Markom Schaferom, vedúcim amerických špeciálnych operácií v Strednej a Južnej Amerike a Karibiku.
Počas stretnutia diskutovali o plánoch na zdieľanie informácií a operačnú koordináciu na letiskách a v prístavoch, uviedla Noboaova kancelária. Približne 70 percent drog vyrobených v Kolumbii a Peru sa prepravuje cez susedný Ekvádor. Ide o jedny z popredných producentských krajín kokaínu na svete.
Obchodovanie s drogami vyvolalo krvavú vojnu o teritórium, ktorá za niekoľko rokov premenila jednu z najbezpečnejších krajín Latinskej Ameriky na jednu z najnebezpečnejších. Spojené štáty a Ekvádor posilnili svoju spoluprácu v oblasti bezpečnosti od nástupu pravicového Nobou k moci v roku 2023.
