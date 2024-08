USA a EÚ kritizujú zrušenie diplomatického štatútu nórskych vyslancov

Washington 8. augusta (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok kritizovali Izrael za zrušenie diplomatického štatútu ôsmich nórskych vyslancov pri Palestínskej samospráve. Krok izraelskej vlády odsúdil aj šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell a označil ho za neoprávnený. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nórsko dlhodobo zohráva produktívnu úlohu, pokiaľ ide o spoluprácu s izraelskou vládou a Palestínskou samosprávou," povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller a dodal, že kroky, ktoré by Nórsku zabránili zastávať túto úlohu, nie sú obzvlášť užitočné.



Miller poukázal na to, že Nórsko v roku 1993 hostilo tajné izraelsko-palestínske rokovania, ktoré viedli k podpisu tzv. "dohôd z Osla", pričom podotkol, že boli podpísané pred Bielym domom.



"Dôrazne odsudzujem toto neoprávnené rozhodnutie, ktoré je v rozpore s duchom dohôd z Osla a neprimerane narúša normálne vzťahy a spoluprácu s Palestínskou samosprávou," uviedol vo svojom vyhlásení Borrell a dodal, že vo štvrtok v telefonickom rozhovore s nórskym ministrom zahraničných vecí Espenom Barthom Eidem vyjadril v mene EÚ solidaritu Nórsku.



Podľa Borrella nejde o bilaterálnu otázku medzi Izraelom a Nórskom. Je to otázka, ktorá je v záujme všetkých, ktorí sa usilujú o mier a stabilitu na Blízkom východe.



Eide si v reakcii na krok Izraela predvolal izraelskú vyslankyňu v Nórsku, aby vyjadril protest proti tomuto rozhodnutiu. Uviedol, že zástupkyňu počas stretnutia požiadal o vysvetlenie, ktoré podľa jeho slov "nebola schopná na mieste poskytnúť".



Nórsky minister zároveň oznámil, že vláda v súčasnosti vyhodnocuje ďalšie opatrenia. Povedal tiež, že jeho krajina je a vždy bude priateľom Izraela a jeho ľudu, ale zároveň jasne kritizuje okupáciu palestínskeho územia a vojnu v Pásme Gazy a jej následky na civilné obyvateľstvo.



Nórsko v máji oficiálne uznalo Palestínu ako štát. Spojené štáty tvrdia, že podporujú Palestínsky štát, avšak je potrebné, aby vznikol na základe rokovaní s Izraelom, píše AFP.