< sekcia Zahraničie
USA a európske mocnosti varujú pred mocenským vákuom v Sýrii
Sýrska armáda v uplynulých týždňoch v severovýchodnej Sýrii obsadila oblasti, ktoré predtým ovládali Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi.
Autor TASR
Paríž 27. januára (TASR) - Spojené štáty, Francúzsko, Británia a Nemecko v utorňajšom spoločnom vyhlásení vyzvali sýrsku vládu a kurdské milície na severovýchode krajiny, aby predišli vzniku bezpečnostného vákua v krajine, z ktorého by mohli profitovať teroristi z Islamského štátu (IS). TASR o informuje na základe správy agentúry AFP.
„Opätovne zdôrazňujeme potrebu zachovať a sústrediť spoločné úsilie na boj proti IS,“ uvádza sa vo vyhlásení po stretnutí diplomatov týchto krajín v Paríži. „Vyzývame všetky strany, aby zabránili akémukoľvek bezpečnostnému vákuu v detenčných centrách IS a v ich okolí,“ zdôraznili.
Sýrska armáda v uplynulých týždňoch v severovýchodnej Sýrii obsadila oblasti, ktoré predtým ovládali Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi. Nachádza sa tam niekoľko táborov a väzníc pre bojovníkov IS a ich rodiny. Doteraz boli za stráženie a správu týchto zariadení zodpovedné SDF.
Po postupe sýrskej armády SDF niektoré z týchto zariadení opustili, pričom z viacerých hlásili úniky väzňov. Spojené štáty minulý týždeň reagovali spustením operácie, v rámci ktorej budú väzni presunutí do susedného Iraku. Cieľom je zabezpečiť, aby sa dostali do „bezpečných“ väzenských zariadení.
USA a európske štáty zároveň privítali predĺženie prímeria medzi vládnymi silami a SDF o 15 dní a všetky strany konfliktu vyzvali na jeho dodržiavanie.
„Opätovne zdôrazňujeme potrebu zachovať a sústrediť spoločné úsilie na boj proti IS,“ uvádza sa vo vyhlásení po stretnutí diplomatov týchto krajín v Paríži. „Vyzývame všetky strany, aby zabránili akémukoľvek bezpečnostnému vákuu v detenčných centrách IS a v ich okolí,“ zdôraznili.
Sýrska armáda v uplynulých týždňoch v severovýchodnej Sýrii obsadila oblasti, ktoré predtým ovládali Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi. Nachádza sa tam niekoľko táborov a väzníc pre bojovníkov IS a ich rodiny. Doteraz boli za stráženie a správu týchto zariadení zodpovedné SDF.
Po postupe sýrskej armády SDF niektoré z týchto zariadení opustili, pričom z viacerých hlásili úniky väzňov. Spojené štáty minulý týždeň reagovali spustením operácie, v rámci ktorej budú väzni presunutí do susedného Iraku. Cieľom je zabezpečiť, aby sa dostali do „bezpečných“ väzenských zariadení.
USA a európske štáty zároveň privítali predĺženie prímeria medzi vládnymi silami a SDF o 15 dní a všetky strany konfliktu vyzvali na jeho dodržiavanie.