USA a Francúzsko v BR OSN: Rusko spôsobilo svetovú potravinovú krízu

New York 30. marca (TASR) - Spojené štáty a Francúzsko obvinili v utorok na pôde Bezpečnostnej rady OSN Rusko, že vojnou na Ukrajine spôsobilo potravinovú krízu vo svete a s tým súvisiace riziko hladomoru. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Túto vojnu začal ruský prezident Vladimir Putin. On spôsobil aj túto svetovú potravinovú krízu. A on je ten, ktorý ju môže zastaviť," povedala počas stretnutia zástupkyňa ministra zahraničných vecí Spojených štátov Wendy Shermanová. Dodala, že zodpovednosť za vojnu a jej dôsledky na svetovú potravinovú bezpečnosť leží výhradne na pleciach Ruska a Putina.



Podľa francúzskeho veľvyslanca pri OSN Nicolasa de Rivira zvyšuje ruská agresia na Ukrajine riziko hladomoru vo svete, pričom ako prvé budú zasiahnuté rozvojové krajiny. "Rusko sa nás bude snažiť presvedčiť, že nerovnováha vo svetovej potravinovej bezpečnosti je dôsledkom sankcií," upozornil.



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia odpovedal, že prípadné otrasy na svetovom potravinovom trhu budú naozaj dôsledkom "sankčnej hystérie Západu voči Rusku".



Shermanová a riaditeľ Svetového potravinového programu David Beasley pripomenuli, že Rusko a Ukrajina sú hlavnými producentmi obilnín: tvoria 30 percent celkového svetového vývozu pšenice, 20 percent exportu kukurice a 75 percent vývozu slnečnicového oleja.



Európska únia v piatok vyhlásila iniciatívu, ktorá má pomôcť zmierniť nedostatok potravín spôsobený vojnou.



Zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Joyce Msuyová dodala, že konflikt na Ukrajine môže ešte viac zhoršiť situáciu v krajinách, kde obyvatelia už teraz čelia humanitárnej kríze. Ide najmä o Afganistan, Jemen a oblasť Afrického rohu.