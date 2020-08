USA a Francúzsko vyzvali Rusko, aby vyšetrilo prípad Navaľného

Paríž 25. augusta (TASR) - Americký veľvyslanec v Moskve John Sullivan vyzval v utorok Rusko, aby okamžite začalo vyšetrovanie údajnej otravy dlhoročného kritika Kremľa Alexeja Navaľného, ktorý je momentálne hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Informovala o tom agentúra AFP.



Ruskí predstavitelia by mali iniciovať "okamžité, komplexné a transparentné vyšetrovanie", ktoré vyvodí zodpovednosť voči tým, čo tento čin spáchali, napísala Sullivanova hovorkyňa na Twitteri.



Francúzsko v utorok vyhlásilo, že predstaviteľ ruskej opozície Alexej Navaľnyj sa stal obeťou "kriminálneho činu" a Moskvu vyzvalo, aby prípad rýchlo a transparentne vyšetrila.



"Francúzsko vyjadruje hlboké obavy v súvislosti s týmto kriminálnym činom voči významnej osobnosti ruského politického života," uviedlo vo vyhlásení francúzske ministerstvo zahraničných vecí. "(Osoby) zodpovedné za tento čin musia byť nájdené a predvedené pred spravodlivosť," žiada Francúzsko.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však v utorok obvinenia voči Rusku odmietol s tým, že nevidí dôvod na kriminálne vyšetrovanie v súvislosti s Navaľného zdravotným stavom. Ten mohlo podľa jeho slov vyvolať množstvo príčin.



"Ak sa nájde látka, (ktorá spôsobila jeho stav), a ak sa zistí, že je jedovatá, potom bude aj dôvod na vyšetrovanie," povedal Peskov.



Navaľnyj, ktorý je v umelom spánku, je od soboty v starostlivosti lekárov berlínskej nemocnice Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky z nemocnice v sibírskom meste Omsk. Tam ho totiž hospitalizovali minulý štvrtok po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu prišlo zle počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy. Navaľnyj neskôr stratil vedomie.



Jeho politickí podporovatelia sa domnievajú, že do čaju, ktorý vypil pred odletom, mu niekto zamiešal jed a žiadajú vyšetrenie prípadu, pričom zo zapletenia podozrievajú i ruského prezidenta Vladimira Putina.



Nemeckí lekári v pondelok oznámili, že v Navaľného tele sa našli inhibítory cholinesterázy. Ruskí lekári, naopak, tvrdia, že testy, ktoré Navaľnému robili v Omsku, prítomnosť týchto látok vylúčili.



K prípadu sa už vyjadrili aj nemecká kancelárka Angela Merkelová a šéf diplomacie Heiko Maas, ktorí v spoločnom vyhlásení vyzvali Rusko, aby dôkladne a s plnou transparentnosťou prípad pravdepodobnej otravy Navaľného vyšetrilo a vyvodilo zodpovednosť voči tým, ktorí ju zavinili.