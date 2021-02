USA a ich spojenci obvinili Rusko z blokovania riešenia konfliktu na U

New York 12. februára (TASR) - Spojené štáty a niekoľko európskych krajín obvinili vo štvrtok Rusko z blokovania riešenia konfliktu na východe Ukrajiny, informovali v piatok agentúry AFP a AP.



Obvinenia zazneli počas videokonferencie Bezpečnostnej rady OSN zvolanej Moskvou pri príležitosti šiesteho výročia podpísania minských dohôd o ukončení vojny v Donbase.



"Rusko musí okamžite zastaviť svoju agresiu na východe Ukrajiny a ukončiť okupáciu Krymu," uviedol americký diplomat Rodney Hunter.



"Vyzývame Rusko, aby stiahlo svoje sily z Ukrajiny, ukončilo podporu svojich zástupcov a ďalších ozbrojených skupín a plnilo všetky záväzky, ktoré prijalo na základe minských dohôd," dodal Hunter.



Spoločné vyhlásenie odsudzujúce pretrvávajúcu nestabilitu v Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti vydali európski členovia Bezpečnostnej rady OSN - Estónsko, Írsko, Nórsko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, ako aj Nemecko a Francúzsko - dvojica krajín, ktoré sa podieľali na dohode z 12. februára 2015 známej ako Minsk II.



"Použitím sily proti územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny Rusko zjavne porušuje základné zásady medzinárodného práva," uvádza sa vo vyhlásení.



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia odmietol kritiku, pričom obvinil Ukrajinu z nerealizovania minských dohôd, v čom ju podľa jeho slov podporujú jej francúzski a nemeckí "ochrancovia". Nebenzia zároveň obvinil Kyjev z "úplnej ľahostajnosti" voči obyvateľom Donbasu.



Nebenziov nemecký náprotivok Christoph Heusgen, ktorý sa zúčastnil na rokovaniach v Minsku, však uviedol, že ruský veľvyslanec sa pozabudol zmieniť o nedostatkoch Moskvy v súvislosti s odsunom ťažkých zbraní z Donbasu na základe dohôd.



Krajiny sa dostali do sporov po ruskej anexii ukrajinského polostrova Krym v roku 2014 a zapojení sa Moskvy do konfliktu v Donbase na východe Ukrajiny, ktorý si vyžiadal vyše 13.000 mŕtvych.