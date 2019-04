USA a ich spojenci vyzvali na okamžité zníženie napätia v Líbyi

Haftarova armáda momentálne kontroluje aj mesto Gharján, ktoré sa nachádza približne 50 kilometrov od Tripolisu.

Washington 4. apríla (TASR) - Spojené štáty a ich spojenci vyzvali na okamžité zníženie napätia v Líbyi a varovali pred následkami. Takto reagovali na štvrtkový rozkaz veliteľa tzv. Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífu Haftara na postup na hlavné mesto Tripolis, kde sídli medzinárodne uznaná vláda tejto severoafrickej krajiny.



"Naše vlády sú proti akejkoľvek vojenskej akcii v Líbyi a budú hnať pred zodpovednosť akúkoľvek líbyjskú frakciu, ktorá privodí ďalší občiansky konflikt," uvádza sa v spoločnom vyhlásení Spojených štátov, Francúzska, Británie, Talianska a Spojených arabských emirátov. Citovala z neho agentúra AFP.



Haftar vo videu zverejnenom na internete nazval postup svojich síl ako "víťazný pochod", ktorý "otrasie zemou pod nohami nečestnej bandy". Nariadil nestrieľať do civilistov. "Ktokoľvek zdvihne bielu vlajku, je v bezpečí," dodal Haftar.



Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise ležiacom na západe krajiny s vládou sídliacou v Tobruku na východe. Haftar je lojálny vláde v Tobruku.