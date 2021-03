USA a iné krajiny vyjadrili v súvislosti so správou WHO znepokojenie

Washington 30. marca (TASR) - Vlády Spojených štátov a 13 ďalších krajín v utorok spoločne vyjadrili znepokojenie v súvislosti so správou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o pôvode koronavírusu SARS-CoV-2, píše agentúra AFP. Krajiny takisto vyzvali Čínu, aby expertom WHO umožnila "plný prístup".



Misia WHO, ktorá na prelome januára a februára v Číne vyšetrovala pôvod koronavírusu, bola podľa týchto krajín "výrazne oneskorená a nemala prístup ku všetkým pôvodným údajom a vzorkám".



Nezávislí experti podľa týchto krajín musia mať pri objasňovaní pôvodu pandémie plný prístup ku "všetkým relevantným údajom o ľuďoch, zvieratách a prostredí; k výskumu a pracovníkom, ktorí sa zúčastnili na úvodných fázach vyšetrovania". Krajiny podpísané pod vyhlásenie chcú takisto vytvoriť cestu na včasný, transparentný proces v ďalšej fáze vyšetrovania i počas ďalších zdravotníckych kríz.



Vyhlásenie okrem USA podpísali Austrália, Británia, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Litva, Lotyšsko, Nórsko a Slovinsko. Spojené štáty a ich spojenci podľa vyhlásenia budú spolupracovať s WHO.



Odborníci, ktorí v čínskom meste Wu-chan počas januára a februára skúmali pôvod ochorenia COVID-19, vo svojej správe uviedli, že koronavírus sa pravdepodobne preniesol zo zvierat na človeka.



Zároveň označili za "mimoriadne nepravdepodobnú" teóriu, že koronavírus unikol z wuchanského virologického laboratória.



Túto teóriu podporujú ľudia z prostredia bývalej americkej vlády prezidenta Donalda Trumpa, pripomína AFP. Trump minulý rok oznámil, že USA z WHO oficiálne vystupujú.



Nový prezident USA Joe Biden v januári niekoľko hodín po uvedení do úradu podpísal nariadenie, ktorým proces vystúpenia USA z WHO zrušil. Takisto však kritizuje Peking za nedostatočnú transparentnosť pri spolupráci s medzinárodnými expertmi.