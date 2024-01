USA a Irak ukončili prvé kolo rokovaní o pôsobení zahraničných vojakov

Bagdad 28. januára (TASR) - Spojené štáty a Irak v sobotu uskutočnili prvé kolo rokovaní o ďalšom pôsobení medzinárodnej koalície, ktorá mala za cieľ bojovať proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). TASR správu prevzala v nedeľu z agentúra AP a AFP.



Iracký premiér Muhammad Šijá Súdání vo vyjadrení uviedol, že podporil prvé kolo dvojstranného dialógu medzi Irakom a USA s cieľom ukončiť misiu medzinárodnej koalície pod vedením USA v Iraku. Tá bola sformovaná v roku 2014, keď IS ovládol rozsiahle časti Iraku i susednej Sýrie.



Koalícia uviedla, že pracovné skupiny zložené z jej zástupcov i vojenských predstaviteľov Iraku prehodnotia hrozbu zo strany IS, prevádzkové podmienky i okolnosti prostredia a spôsobilosti irackých bezpečnostných síl. Vojenský výbor následne vypracuje podmienky na zmeny misie v Iraku. USA majú v Iraku v rámci koalície približne 2500 vojakov.



Príslušníci medzinárodnej koalície sú však od začiatku vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas častými terčmi útokov skupín spojených s Iránom. USA v reakcii uskutočňujú protiútoky a iracké úrady vyjadrujú nespokojnosť s agresívnym postupom Američanov, konštatuje AFP.



Základňa al-Asad v západnom Iraku, na ktorej sú umiestnení aj vojaci koalície, bola v sobotu terčom útoku dronmi, píše AFP s odvolaním sa na predstaviteľa americkej armády. Obete a rozsah škôd neboli bezprostredne známe. Útok podľa AFP potvrdili aj iracké bezpečnostné zložky.



Spojené štáty a Irak sa vo štvrtok (25. januára) dohodli na vytvorení pracovných skupín, rokovania ktorých by eventuálne mali viesť k stanoveniu časového harmonogramu na zníženie počtu vojakov medzinárodnej koalície pod vedením USA na irackom území.