USA a Irán sú v kontakte, podľa Trumpa sa chce Teherán dohodnúť
Washington 13. apríla (TASR) - Medzi Spojenými štátmi a USA pokračuje aj po neúspešných rokovaniach v Islamabade určitá forma komunikácie, informovali v pondelok americké médiá a agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov. Prezident USA Donald Trump vyjadril presvedčenie, že Irán sa chce so Spojenými štátmi dohodnúť, píše TASR.
„Medzi USA a Iránom sú neustále kontakty a pokrok v snahe dosiahnuť dohodu,“ citoval amerického predstaviteľa agentúra Reuters. Podľa stanice CNN Trumpova administratíva interne rokuje o podrobnostiach možného druhého stretnutia s iránskymi predstaviteľmi ešte predtým, ako sa budúci týždeň skončí platnosť súčasného prímeria.
Rozhovory v pakistanskom Islamabade, pri ktorých americkú delegáciu viedol viceprezident J. D. Vance a sprostredkovával Pakistan, sa po 21 hodinách skončili bez dohody. Vance podrobnosti odmietol konkretizovať, uviedol len, že kľúčovou otázkou je jadrový program Iránu a že USA požadujú, aby Teherán súhlasil s tým, že sa zriekne údajných snáh získať jadrovú zbraň.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v telefonickom rozhovore so svojím francúzskym náprotivkom Jeanom-Noëlom Barrotom povedal, že počas rokovaní s USA došlo v mnohých otázkach k posunu, avšak amerických vyjednávačov obvinil z toho, že svojimi „prehnanými požiadavkami a neustále sa meniacim postojom“ zabránili dosiahnutiu dohody.
Arákčí aj Barrot podľa vyhlásenia iránskeho ministerstva zahraničných vecí zdôraznili význam pokračovania rokovaní o možnom ukončení vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán koncom februára.
Poradcovia amerického prezidenta teraz podľa CNN zvažujú možné dátumy a miesta konania ďalších rokovaní s Iránom v prípade, že by v súčasnej komunikácii došlo v najbližších dňoch k pokroku. Tieto diskusie v rámci Trumpovej administratívy označil zdroj americkej televízie za predbežné. „Musíme byť pripravení rýchlo niečo zorganizovať, ak by sa situácia vyvinula týmto smerom,“ uviedol ten istý predstaviteľ.
Ešte predtým, ako sa obe strany napokon dohodli na stretnutí v Islamabade, sa uvažovalo aj o viacerých ďalších lokalitách - vrátane Ženevy, Viedne a Istanbulu. Okrem Islamabadu je údajne na stole opäť aj Ženeva.
Predstavitelia americkej vlády podľa CNN naďalej veria, že je možné nájsť diplomatické riešenie s Iránom. V hre je podľa stanice aj možnosť predĺženie prímeria, v závislosti od tempa rokovaní. Trump v pondelok novinárom v Bielom dome povedal, že mu dopoludnia zavolali „správne osoby“ z Iránu, ktoré sa snažia o dosiahnutie dohody. Prezident je podľa svojich slov presvedčený, že sa Teherán napokon svojich jadrových ambícií vzdá.
