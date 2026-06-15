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USA a Irán údajne absolvujú v Dauhe prípravné rokovania
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Autor TASR
Dubaj 15. júna (TASR) - Spojené štáty a Irán budú tento týždeň viesť nepriame rokovania v katarskom hlavnom mesta Dauha pred oficiálnym podpísaním dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Agentúru AFP o tom v pondelok informoval nemenovaný diplomat, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity vzhľadom na citlivosť záležitosti, píše TASR.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok 19. júna vo Švajčiarsku.
„Tento týždeň sa budú v Dauhe konať samostatné prípravné stretnutia s každou zo strán, a to pred oficiálnym podpisom dohody vo Švajčiarsku a začiatkom technických rokovaní,“ uviedol diplomat.
Zdroj tiež dodal, že katarskí vyjednávači odišli z Teheránu po „17 hodinách intenzívnych rokovaní“, ktoré sa začali v nedeľu a vyvrcholili dosiahnutím dohody.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok 19. júna vo Švajčiarsku.
„Tento týždeň sa budú v Dauhe konať samostatné prípravné stretnutia s každou zo strán, a to pred oficiálnym podpisom dohody vo Švajčiarsku a začiatkom technických rokovaní,“ uviedol diplomat.
Zdroj tiež dodal, že katarskí vyjednávači odišli z Teheránu po „17 hodinách intenzívnych rokovaní“, ktoré sa začali v nedeľu a vyvrcholili dosiahnutím dohody.