USA a Izrael oznámili novú spoluprácu v oblasti zdravia a klímy

Jeruzalem 13. júla (TASR) - USA a Izrael v stredu oznámili začiatok novej spolupráce v oblasti technológií, zameranú na umelú inteligenciu, klimatickú zmenu či pandémie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americký prezident Joe Biden v stredu pricestoval na návštevu Izraela. V spoločnom vyhlásení s izraelským premiérom Jairom Lapidom uviedol, že poradcovia z oboch krajín v oblasti bezpečnosti začnú viesť dialóg o technológiách. "Zameria sa na strategické technológie umelej inteligencie, kvantové technológie a riešenie globálnych výziev, ako sú klimatická zmena a zlepšenie pripravenosti na pandémie," uviedli Biden a Lapid.



Spoluprácu budú viesť rady pre národnú bezpečnosť oboch krajín a budú sa na nej zúčastňovať zástupcovia rôznych úradov, píšu on-line noviny The Times of Israel.



Tieto dve krajiny už medzi sebou v oblasti technológií uzavreli viacero dohôd o spolupráci. Tá stredajšia však podľa The Times of Israel prichádza v období, keď USA zvyšujú nátlak na Izrael, aby obmedzil svoju technologickú spoluprácu s Čínou.



Biden má 13.–16. júla navštíviť aj územie Predjordánska a Saudskú Arábiu. Počas svojho blízkovýchodného turné sa bude usilovať urýchliť dodávky ropy do USA, píše na svojej webovej stránke denník The New York Times.