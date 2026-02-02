< sekcia Zahraničie
USA a Izrael podnikli spoločné vojenské manévre v Červenom mori
Cvičenia, ktoré sa uskutočnili v nedeľu, sa konajú na pozadí zvýšeného napätia medzi Washingtonom a Iránom.
Autor TASR
Tel Aviv 2. februára (TASR) - Spojené štáty a Izrael v pondelok uviedli, že absolvovali spoločné námorné cvičenia v Červenom mori. Manévre pritom označili za rutinné, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Cvičenia, ktoré sa uskutočnili v nedeľu, sa konajú na pozadí zvýšeného napätia medzi Washingtonom a Iránom. Na manévroch sa zúčastnil americký torpédoborec s riadenými strelami USS Delbert D. Black, ktorý neskôr doplával do izraelského prístavného mesta Eilat.
Izraelská armáda uviedla, že nasadenie podčiarkuje „úzku spoluprácu medzi námorníctvom oboch krajín a príslušnými armádami“. Na izraelskej strane sa na cvičeniach zúčastnila korveta INS Eilat. USS Delbert D. Black, ktorá medzičasom opustila izraelský prístav, je vybavená na leteckú, námornú a ponorkovú obranu, ako aj na presné útoky na pozemné ciele.
Napätie medzi USA a Iránom sa v uplynulých týždňoch zvýšilo. Americký prezident Donald Trump opakovane hrozil iránskemu vedeniu vojenskými údermi, čiastočne pre brutálny zásah proti protestujúcim počas nedávnych masových zhromaždení, pri ktorých bezpečnostné zložky údajne zabili tisíce, ak nie desaťtisíce ľudí.
Irán naopak pohrozil, že v prípade útoku podnikne protiúdery na Izrael a USA. V pondelok však médiá priniesli informáciu, že iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí sa plánuje stretnúť so špeciálnym vyslancom USA Stevom Witkoffom na rokovaniach zameraných na zmiernenie napätia.
Americká armáda od začiatku januára výrazne rozšírila svoju prítomnosť v regióne, a to aj nasadením lietadlovej lode USS Abraham Lincoln a jej sprievodnej flotily.
