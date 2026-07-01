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USA a Izrael podpísali dohodu o veľvyslanectve USA v Jeruzaleme
Jeruzalem už dlho patrí k jedným z najspornejších miest v rámci izraelsko-palestínskeho konfliktu.
Autor TASR
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Tel Aviv 1. júla (TASR) - Spojené štáty v stredu podpísali dohodu o výstavbe nového stáleho veľvyslanectva v Jeruzaleme. Izrael tvrdí, že tento krok odzrkadľuje „nezlomné spojenectvo“ medzi obomi krajinami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Americký prezident Donald Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v decembri 2017 uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a nariadil, aby sa tam presunula diplomatická misia z Tel Avivu. Služby však boli rozptýlené vo viacerých lokalitách Jeruzalema, kým sa nepodarilo nájsť trvalé sídlo.
„Spojené štáty nielenže uznávajú Jeruzalem ako večné, pôvodné a navždy platné hlavné mesto židovského národa, ale si aj povedali, že s tým musia niečo urobiť,“ uviedol veľvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee počas podpisového ceremoniálu na izraelskom ministerstve zahraničných vecí.
„Vztýčime našu vlajku, našu americkú vlajku na pôde Jeruzalema pre trvalé a celkom nové veľvyslanectvo, ktoré bude slúžiť ako naše hlavné centrum diplomatických aktivít tu v Izraeli,“ vysvetlil Huckabee. „Povedal by som, že Boh prijal toto rozhodnutie pred 3800 rokmi a my sme sa konečne dostali k tomu, aby sme uznali to, čo bolo stanovené dávno predtým, než vznikli Spojené štáty americké,“ vyhlásil. Veľvyslanectvo bude stáť v komplexe Allenby na juhu mesta.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar uviedol, že dohoda o výstavbe stáleho veľvyslanectva Washingtonu v Jeruzaleme podčiarkuje „nezlomné spojenectvo“ medzi oboma krajinami. „Historické rozhodnutie prezidenta Trumpa z roku 2017 o presune veľvyslanectva do Jeruzalema veci uviedlo na pravú mieru,“ zdôraznil pri slávnostnom podpise dohody. „A dnes, s dohodou o začatí výstavby komplexu stáleho veľvyslanectva, sa toto rozhodnutie stáva ešte hlbším a trvalejším.“
Jeruzalem už dlho patrí k jedným z najspornejších miest v rámci izraelsko-palestínskeho konfliktu. Izrael počas arabsko-izraelskej vojny v roku 1967 obsadil Východný Jeruzalem a vyhlásil mesto za metropolu krajiny, čo však medzinárodné spoločenstvo vo veľkej miere neuznalo. Palestínčania si nárokujú Východný Jeruzalem ako hlavné mesto budúceho palestínskeho štátu. Vzhľadom na protichodné nároky oboch krajín sa väčšina štátov rozhodla, že zriadi svoje veľvyslanectvá v Tel Avive, a trvá na tom, aby sa otázka postavenia Jeruzalema vyriešila prostredníctvom mierových rokovaní.
Americký prezident Donald Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v decembri 2017 uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a nariadil, aby sa tam presunula diplomatická misia z Tel Avivu. Služby však boli rozptýlené vo viacerých lokalitách Jeruzalema, kým sa nepodarilo nájsť trvalé sídlo.
„Spojené štáty nielenže uznávajú Jeruzalem ako večné, pôvodné a navždy platné hlavné mesto židovského národa, ale si aj povedali, že s tým musia niečo urobiť,“ uviedol veľvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee počas podpisového ceremoniálu na izraelskom ministerstve zahraničných vecí.
„Vztýčime našu vlajku, našu americkú vlajku na pôde Jeruzalema pre trvalé a celkom nové veľvyslanectvo, ktoré bude slúžiť ako naše hlavné centrum diplomatických aktivít tu v Izraeli,“ vysvetlil Huckabee. „Povedal by som, že Boh prijal toto rozhodnutie pred 3800 rokmi a my sme sa konečne dostali k tomu, aby sme uznali to, čo bolo stanovené dávno predtým, než vznikli Spojené štáty americké,“ vyhlásil. Veľvyslanectvo bude stáť v komplexe Allenby na juhu mesta.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar uviedol, že dohoda o výstavbe stáleho veľvyslanectva Washingtonu v Jeruzaleme podčiarkuje „nezlomné spojenectvo“ medzi oboma krajinami. „Historické rozhodnutie prezidenta Trumpa z roku 2017 o presune veľvyslanectva do Jeruzalema veci uviedlo na pravú mieru,“ zdôraznil pri slávnostnom podpise dohody. „A dnes, s dohodou o začatí výstavby komplexu stáleho veľvyslanectva, sa toto rozhodnutie stáva ešte hlbším a trvalejším.“
Jeruzalem už dlho patrí k jedným z najspornejších miest v rámci izraelsko-palestínskeho konfliktu. Izrael počas arabsko-izraelskej vojny v roku 1967 obsadil Východný Jeruzalem a vyhlásil mesto za metropolu krajiny, čo však medzinárodné spoločenstvo vo veľkej miere neuznalo. Palestínčania si nárokujú Východný Jeruzalem ako hlavné mesto budúceho palestínskeho štátu. Vzhľadom na protichodné nároky oboch krajín sa väčšina štátov rozhodla, že zriadi svoje veľvyslanectvá v Tel Avive, a trvá na tom, aby sa otázka postavenia Jeruzalema vyriešila prostredníctvom mierových rokovaní.