Piatok 27. marec 2026
USA a Izrael údajne zasiahli zariadenie na spracovanie uránu v Iráne

Telo obete odnášajú, zatiaľ čo sa príbuzný (vpravo) s ochrannou maskou snaží priblížiť, potom, čo bolo telo vytiahnuté z obytnej budovy, ktorú v noci zasiahol americko-izraelský útok v Teheráne, v piatok 27. marca 2026. Foto: TASR/AP

Teherán 27. marca (TASR) - Spojené štáty a Izrael zaútočili na zariadenie na spracovávanie uránu v strednom Iráne, oznámila v piatok Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI). Podľa jej vyhlásenia nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok, píše TASR na základe správ agentúr AP a AFP.

Zariadenie v (meste) Ardakan, ktoré sa nachádza v provincii Jazd, sa pred pár minútami stalo terčom útoku americko-sionistického nepriateľa. Incident neviedol k úniku rádioaktívneho materiálu a neexistujú dôvody na obavy pre občanov ani okolité oblasti,“ oznámila organizácia.

Zariadenie sa zameriava na výrobu uránového koncentrátu v práškovej forme. Ide o jeden z prvotných krokov pri spracovaní uránovej rudy s cieľom získať oddelením od hlušiny čo najčistejší urán.

Iránske štátne médiá v piatok informovali aj o útoku na ťažkovodný jadrový reaktor v elektrárni pri meste Arák. Tlačová agentúra Fárs napísala, že tieto útoky si nevyžiadali žiadne obete a vďaka predchádzajúcim bezpečnostným opatreniam neexistuje nebezpečenstvo ohrozenia miestnych obyvateľov.
